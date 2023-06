Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag hoger gesloten, ondanks aanhoudende zorgen over de onzekere vraagvooruitzichten. Op weekbasis steeg de olieprijs 2,3 procent. Steun was er [donderdag] uit berichten van The Wall Street Journal dat de Chinese autoriteiten agressieve economische stimuleringsmaatregelen voorbereiden. Teleurstelling over het economisch herstel van 's werelds op één na grootste energieverbruiker heeft in 2023 een drukkend effect gehad op de prijzen van ruwe olie. Analisten zijn nog steeds sceptisch over de vraagvooruitzichten voor ruwe olie. "Zorgen over de vraag blijven de boventoon voeren op de oliemarkt: het vooruitzicht van verdere renteverhogingen door de Fed die de vraag in de VS, nog steeds het grootste olieconsumerende land, zou kunnen afremmen, drukt op het sentiment, evenals een onverwacht scherpe stijging van de Amerikaanse olievoorraden", zei Barbara Lambrecht van Commerzbank. Het Amerikaanse energieagentschap EIA meldde woensdag dat de commerciële voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen met 7,9 miljoen vaten. Handelaren kregen deze week tevens een waarschuwing van het IEA te verwerken dat de markt in de tweede helft van dit jaar geconfronteerd zal worden met een aanzienlijk onderaanbod. De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 1,6 procent, ofwel 1,16 dollar, hoger op 71,78 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

