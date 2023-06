Wall Street koerst af op licht hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag licht hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,1 procent tot 4.431,72 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 34.455,24 punten en de Nasdaq noteerde 0,1 procent lager op 13.766,62 punten.

De Amerikaanse aandelenmarkten zetten daarmee de opwaartse trend voort die werd veroorzaakt door tekenen van afkoeling van zowel de inflatie als de banenmarkt.

"Hoewel de som van Amerikaanse economische data een verdeeld beeld laat zien en weinig duidelijkheid biedt over de vooruitzichten van de rentetarieven, is het echte verhaal de aanhoudende stijging van het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering, wat duidt op een verzwakkende arbeidsmarkt en een minder agressieve Fed", zei SPI Asset Management.

"Daarom duurde het minder dan 24 uur [na het Fed-rentebesluit], voordat beleggers weer meer gewicht toekenden aan macro-data, waarbij banen en de inflatietrend de definitieve richting zouden moeten zijn voor de FOMC-bijeenkomst in juli in plaats van de Fed-richtlijnen in het dotplot", voegde SPI Asset Management toe.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan in juni is verbeterd. Opvallend was daarbij de daling van de inflatieverwachting. Definitieve inflatiecijfers lieten conform een voorlopige lezing een afkoeling zien in mei, hoewel de kerninflatie slechts licht daalde, van 5,6 tot 5,3 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0939. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0957 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0945 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 0,9 procent hoger.

Wall Street is maandag gesloten vanwege de viering van Juneteenth. Op macro-economisch vlak staat het consumentenvertrouwen van juni geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Adobe heeft in het afgelopen kwartaal boven verwachting gepresteerd. Dit bleek donderdag nabeurs uit de cijfers van de Amerikaanse softwarespecialist. In de nabeurshandel steeg het aandeel 3,5 procent. De aandelen van Adobe zijn sinds begin mei enorm gestegen, met een piek van 46 procent, doordat het nieuws over de recente AI-push aanslaat bij beleggers. Het aandeel steeg 2,1 procent.

De chief financial officer van Disney, Christine McCarthy, treedt af en zal medisch verlof opnemen. Kevin Lansberry, executive vice president en CFO van Disney Parks, Experiences and Product, wordt per 1 juli interim-CFO, aldus Disney. McCarthy blijft tijdens haar verlof wel strategisch adviseur en zal helpen met het proces om een lange termijn opvolger te vinden, aldus het Amerikaanse entertainmentbedrijf. Het aandeel Disney verloor 1,5 procent.

Intel is van plan om 4,6 miljard dollar te investeren in de bouw van een assemblage- en testfaciliteit voor halfgeleiders in Polen. In een persbericht vrijdag, zei de chipmaker dat de fabriek ongeveer 2.000 banen zal creëren. De fabriek is naar verwachting in 2027 operationeel. Het aandeel noteerde 1,0 procent hoger.