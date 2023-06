AEX blijft overeind na rentebesluiten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week behoorlijk gestegen. Met een slot van 772,72 punten op vrijdag won de AEX op weekbasis bijna 2 procent. Vorige week verloor de index 0,7 procent, toen op een slot van 759,62 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets noemde de koerswinsten wel opvallend, aangezien zowel de Federal Reserve als de Europese Centrale Bank zich deze week "zeer havikachtig" hebben uitgelaten. Bovendien blijken de centrale banken voorzichtig met de groei- en inflatieverwachtingen voor de komende twaalf maanden.

De Amerikaanse inflatiecijfers over mei lieten op geen enkel front een verrassing zien, volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank.

Op jaarbasis stegen de consumentenprijzen in de VS met 4,0 procent tegen 4,9 procent in april. Hiervoor was door economen ook 4,0 procent voorzien. Op jaarbasis kwam de kerninflatie uit op 5,3 procent, ten opzichte van de 5,5 procent een maand eerder. Economen rekenden hiervoor ook op 5,3 procent.

Deze cijfers zouden de Fed niet van gedachten doen veranderen bij de verwachte pauze in het rentebesluit en dat gebeurde woensdagavond dan ook niet. Conform de verwachting handhaafde de Amerikaanse centrale bank zijn federal funds rate op 5,00 tot 5,25 procent.

Verrassender was de dot plot met renteverwachtingen. De Fed-bestuurders zien de rente aan het einde van 2023 uitkomen op een mediaan van 5,6 procent, wat een opwaartse bijstelling is van de prognose in maart, toen nog op 5,1 procent werd gemikt.

"Dit betekent dat de rente dit jaar nog twee keer wordt verhoogd. Dat is opvallend en lijkt bovendien breed gedragen", zei Marey, die van een agressieve dot plot sprak.

Donderdag was het de beurt aan de ECB, die zoals de markt voorspelde de rentes met 25 basispunten verhoogde, waardoor de depositorente nu uitkomt op 3,50 procent. Belangrijk waren de toelichting van de centrale bank en nieuwe economische ramingen.

De ECB verhoogde de inflatieverwachtingen voor 2023 en de komende jaren. In haar persconferentie zei voorzitter Christine Lagarde dat de opwaartse bijstellingen grotendeels te maken hebben met de oplopende arbeidskosten.

Omdat de inflatie nog altijd te hoog is, denkt de ECB niet aan een pauze, benadrukte de ECB-voorzitter. Lagarde kon ook niet zeggen wat de zogeheten terminal rate van de ECB zal zijn.

"We weten de eindrente pas als we er zijn", aldus de ECB-voorzitter.

De Europese Centrale Bank zal haar verkrappingsbeleid pas wijzigen als de kerninflatie duidelijke tekenen van een omslag laat zien, volgens econoom Carsten Brzeski van ING. Die omslag is voor de kerninflatie nog niet overtuigend, hoewel in mei wel sprake was van een afkoeling, van 5,6 tot 5,3 procent.

"We denken zelfs dat er een economische aardbeving nodig is voordat de Europese Centrale Bank ook in september niet zal verhogen", aldus Brzeski, die sowieso rekening houdt met een renteverhoging in juli.

Ook andere centrale banken lieten afgelopen week van zich horen. Zo verlaagde de Chinese centrale bank een belangrijke rente. De Japanse centrale bank besloot vrijdag om het monetaire beleid ongewijzigd te laten.

"Beleggers verwachten meer stimuleringsmaatregelen. Wij verwachten eveneens dat die nu heel snel zullen worden aangekondigd", zei investment manager Simon Wiersma van ING over China.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0930, zo'n anderhalf procent hoger dan vorige week. WTI-olie kostte vrijdag 71 dollar per vat en werd daarmee op weekbasis circa een procent duurder.

Stijgers en dalers

Prosus steeg in de AEX 4,5 procent op weekbasis na een handelsupdate, die volgens analisten weinig verrassend was.

Besi ging aan kop in de hoofdindex, met een winst van 5 procent, na een verse koopaanbeveling van Redburn, zag handelaar Bert van der Pol van Today's Group. De analisten hanteren een koersdoel van 120,00 euro. Daarnaast lijken de VS bereid tot een verlenging voor Zuid-Koreaanse en Taiwanese halfgeleiderfabrikanten voor hun activiteiten in China.

ASMI eindigde op weekbasis 3 procent in het groen, terwijl ASML een procent verloor.

Verzekeraars droegen afgelopen week de rode lantaarn in de AEX, met Aegon als hekkensluiter, met een verlies van ruim 2 procent.

IMCD won op weekbasis circa een half procent. Het bedrijf heeft een overeenkomst getekend voor de overname van Brylchem Group. Er werden geen financiële details gemeld.

In de AMX won Alfen afgelopen week circa 10,5 procent. Batenburg Techniek en Alfen gaan jaarlijks 500 prefab transformatorstations aan netbeheerder Stedin leveren om het elektriciteitsnet uit te breiden. De contracten met een waarde van 160 miljoen euro lopen minimaal vier jaar en maximaal acht jaar. Batenburg en Alfen nemen een gelijkwaardig deel van de uitvoering op zich.

Eurocommercial Properties daalde ruim 7 procent. Het vastgoedfonds noteerde afgelopen week ex-dividend.

Just Eat Takeaway steeg op weekbasis circa 4,5 procent. Grubhub, eigendom van het Nederlandse Just Eat Takeaway.com, is van plan om circa 15 procent van zijn personeel te ontslaan om de kosten te verlagen en concurrerend te blijven. Een goede stap volgens ING.

Galapagos benoemt Thad Huston als chief financial officer en chief operating officer per 1 juli 2023, werd afgelopen week bekend. Huston, die Bart Filius opvolgt, wordt ook lid van het directiecomité van Galapagos, zei het bedrijf. Het aandeel daalde toch ruim 2,5 procent op weekbasis.

In de AScX steeg Sif 1,5 procent op weekbasis bij een slotstand van 14,66 euro op vrijdag. De Roermondse funderingsspecialist wil circa 50 miljoen euro ophalen met een aandelenuitgifte om zijn productiefaciliteiten voor monopiles uit te breiden. Bestaande aandeelhouders kunnen voor elke 41 aandelen in bezit inschrijven op 7 nieuwe aandelen voor een prijs van 11,50 euro.

Bij de smallcaps ging Azerion op weekbasis dik 33 procent hoger en PostNL won ruim 11,5 procent na een koopaanbeveling van ING.

Het lokaal genoteerde RoodMicrotec steeg afgelopen week circa 30,5 procent na een overnamebod.