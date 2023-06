Europese beurzen hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag hoger gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,5 procent tot 466,80 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,4 procent op 16.357,63 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een winst van 1,3 procent op 7.388,65 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,2 procent hoger op 7.642,72 punten. Europese aandelenmarkten noteerden vrijdag hoger, terwijl beleggers de rentebesluiten van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank verwerkten. Uit beide besluiten werd duidelijk dat beleidsmakers nog niet klaar zijn met het verhogen van de rente, aangezien de onderliggende inflatiedruk aanhoudt. De Fed en ECB waren beiden zeer agressief, zei CMC Markets. "Echter, de belangrijkste inflatie-indicatoren van de Fed laten steeds meer tekenen van desinflatie zien en de kerninflatieverwachtingen van de ECB voor het einde van het jaar waren te hoog", voegde CMC toe. Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de inflatie in de eurozone in mei duidelijk is gedaald. De prijzen stegen afgelopen maand op jaarbasis met 6,1 procent. In het eerste kwartaal van 2023 zijn de loonkosten in de eurozone met 5,0 procent gestegen op jaarbasis. Vrijdag kwam de Bank of Japan nog met zijn rentebesluit. De Japanse centrale bank klonk zeer dovish, vond CMC. De euro/dollar noteerde op 1,0928. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0943 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0945 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 0,6 procent hoger. Bedrijfsnieuws Tesco heeft in het afgelopen kwartaal de omzet zien oplopen en verwacht voor het gehele boekjaar een stabiele operationele winst. Het aandeel daalde 0,6 procent. In Parijs ging LVMH aan kop met een winst van 3,2 procent, Kering steeg 2,8 procent, terwijl Essilorluxottica 2,8 hoger noteerde. Worldline verloor 0,8 procent. Op de beurs van Frankfurt won Zalando 3,3 procent, terwijl Porsche 2,5 procent daalde. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent lager op 4.422,43 punten. De Dow Jones index daalde 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,4 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

