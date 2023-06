AEX terughoudend het weekend in Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag nagenoeg vlak geëindigd. De AEX sloot bijna onveranderd op 772,72 punten. Op weekbasis steeg de hoofdindex circa 2 procent. Daarmee hield de AEX stand na een reeks van belangrijke rentebesluiten en vooral ook een vrij hawkish klinkende Federal Reserve en Europese Centrale Bank. Vrijdag kwam de Bank of Japan nog met zijn rentebesluit. De Japanse centrale bank klonk juist zeer dovish, vond marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "De markt vraagt zich steeds meer af waarom de nieuwe gouverneur van de Bank of Japan, Kazuo Ueda, zo terughoudend lijkt om zelfs maar te overwegen om te kijken naar het terugschroeven van het verruimende monetaire beleid, nu de kerninflatie op 4,1 procent staat en daarmee het hoogste niveau sinds de jaren 1980 is bereikt", aldus de marktkenner. Ondertussen zijn techaandelen gewild "in een omgeving van afnemende economische groei en inflatie en lagere rentes; de winstvooruitzichten voor de sector zijn flink verbeterd, onder andere door de ontwikkelingen op het gebied van artificiële intelligentie (AI)", volgens investment manager Simon Wiersma van ING. Dat is gunstig voor een techzware index als de AEX. Op macro-economisch vlak werd bekend dat het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan in juni is verbeterd. Opvallend was daarbij de daling van de inflatieverwachting. Definitieve inflatiecijfers lieten conform een voorlopige lezing een afkoeling zien in mei, hoewel de kerninflatie slechts licht daalde, van 5,6 tot 5,3 procent. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0928. WTI-olie kostte ruim 71 dollar en werd daarmee een half procent duurder ten opzichte van donderdag. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen bleven uitschieters vandaag achterwege. Ahold Delhaize ging aan kop met een winst van ruim anderhalf procent en bleef daarmee net RELX voor. IMCD steeg bijna een procent. Het bedrijf heeft een overeenkomst getekend voor de overname van Brylchem Group. Er werden geen financiële details gemeld. Aegon en ASML leverden circa 2 procent in. Adyen was hekkensluiter in de AEX met een verlies van bijna 2,5 procent. Vopak ging aan kop in de AMX, met een winst van ruim 2 procent. AMG verloor bijna 2 procent en belandde daarmee onderaan in de Midcap. Galapagos benoemt Thad Huston als chief financial officer en chief operating officer per 1 juli 2023, werd afgelopen week bekend. Huston, die Bart Filius opvolgt, wordt ook lid van het directiecomité van Galapagos, zei het bedrijf. Het aandeel steeg 1,0 procent. In de AScX steeg Sif bijna een procent naar 14,66 euro. De Roermondse funderingsspecialist wil circa 50 miljoen euro ophalen met een aandelenuitgifte om zijn productiefaciliteiten voor monopiles uit te breiden. Bestaande aandeelhouders kunnen voor elke 41 aandelen in bezit inschrijven op 7 nieuwe aandelen voor een prijs van 11,50 euro. CM.com schreef bijna 6 procent bij. Azerion gaf bijna 7 procent prijs na een flinke opleving in de afgelopen dagen. Wall Street De Amerikaanse beurzen noteren rond het slot in Amsterdam licht lager. Bron: ABM Financial News

