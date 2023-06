Helft omzet Micron in China op spel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Micron Technology schat dat circa de helft van zijn omzet in China op het spel staat. Dit meldde de Amerikaanse chipgigant vrijdag in een document ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Eind mei kwam de Cybersecurity Administration of China met het bericht dat producten van Micron "significante veiligheidsrisico's" bevatten. Vrijdag zei Micron dat de exacte impact lastig in te schatten valt, maar dat verschillende klanten van Micron door Chinese ambtenaren zijn benaderd, die hun zorgen over de producten van Micron hebben geuit. Micron schat op dit moment in dat grofweg de helft van de omzet van klanten met een hoofdkantoor in China of Hongkong op het spel staat. Dat zou omgerekend iets meer dan 10 procent van de wereldwijde omzet van Micron zijn. Micron zegt actie te ondernemen om de impact zo veel mogelijk te beperken. Het bedrijf benadrukte vrijdag evenwel zijn toewijding aan China met plannen om 4,3 miljard yuan, omgerekend 605 miljoen dollar te investeren in zijn fabriek in Xi'an. Het aandeel Micron daalt vrijdag 2,1 procent. Bron: ABM Financial News

