Bundesbank ziet Duitse economie slechts moeizaam herstellen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Duitse economie herstelt volgens de Bundesbank maar zeer moeizaam van de crisis van de afgelopen drie jaar, vooral door de hoge inflatie. Dit bleek vrijdag uit de laatste ramingen van de centrale bank van Duitsland. De Bundesbank verwacht na een krimp van 0,3 procent in 2023, een groei van 1,2 procent in 2024 en voor 2025 van 1,3 procent, in beide gevallen iets hoger dan de prognoses zoals die in december op tafel lagen, omdat de energiemarkt tot rust komt. De bank is wel verheugd over de dalende inflatie, maar benadrukte dat de vlag nog niet uit kan. Vooral oplopende lonen en winststijgingen kunnen wat de bank betreft een storende factor worden in de inflatiebestrijding. Monetair beleid is wat de bank betreft dan ook ‘key’. Duitsland koerst nu af nu op een inflatie van 6 procent. Dat was vorig jaar 8,7 procent. De komende twee jaar zou dit volgens de bank moeten dalen naar respectievelijk 3,1 en 2,7 procent als gevolg van een kalmering in de energieprijzen en de indicatie dat voedselprijzen minder aan de inflatie bijdragen. De Bundesbank verwacht dat de werkgelegenheidsgroei afneemt tegen de achtergrond van de trage economische groei. Daarbij wordt voor de komende maanden een gematigde stijging van de werkloosheid voorzien. Tot eind 2025 blijft de Duitse arbeidsmarkt volgens de bank in goede doen met een daling van de werkloosheid voor de komende twee jaar, om dan naar verwachting in 2025 op het dieptepunt van 2019 te landen. Bron: ABM Financial News

