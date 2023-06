ABN AMRO in de race om Degroof Petercam te kopen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Een eventuele overname van Degroof Petercam door ABN AMRO, kan het overtollige kapitaal van de Nederlandse bank aanzienlijk verkleinen. Dit schreef Kepler Cheuvreux vrijdag in reactie op berichten in de Franse krant Les Echos, dat ABN AMRO één van de gegadigden is om Degroof Petercam over te nemen. Naast ABN AMRO zouden ook Crédit Agricole en twee Zwitserse banken op de shortlist staan. Volgens Les Echos zijn ING en Belfius uit het biedingsproces gestapt. De definitieve biedingen worden voor augustus verwacht. Volgens het artikel zou oorspronkelijk alleen het belang van 15,6 procent van de holding Cobepa worden verkocht. Maar als er een controlerend belang wordt verkocht, dan zou de waardering ook hoger uitvallen, en daarom zouden meer aandeelhouders bereid zijn te verkopen. Kepler Cheuvreux wijst op de "complexe aandeelhoudersstructuur" van Degroof Petercam, met verschillende Belgische families als hoofdaandeelhouders. "Sommige families lijken klaar te zijn om te vertrekken en anderen zouden bereid kunnen zijn om een belang in Degroof Petercam te behouden", aldus Kepler Cheuvreux, dat een "realistisch" overnamebod inschat op 1,1 miljard tot 1,3 miljard euro. Bij die overnameprijs zou de CET1-kapitaalratio van ABN AMRO met 65 tot 80 basispunten dalen, "waardoor het overtollige kapitaal aanzienlijk zou kunnen afnemen", aldus Kepler Cheuvreux. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.