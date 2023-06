Intel gaat fabriek in Polen bouwen

(ABM FN-Dow Jones) Intel is van plan om 4,6 miljard dollar te investeren in de bouw van een assemblage- en testfaciliteit voor halfgeleiders in Polen.

In een persbericht vrijdag, zei de chipmaker dat de fabriek ongeveer 2.000 banen zal creëren. De fabriek is naar verwachting in 2027 operationeel.

Intel hoopt dat de fabriek helpt "te voldoen aan de vraag naar assemblage- en testcapaciteit die in de komende jaren wordt verwacht", aldus de chipmaker.

"Polen is al de thuisbasis van Intel-activiteiten en is goed gepositioneerd om samen te werken met Intel-sites in Duitsland en Ierland", aldus Intel-CEO Pat Gelsinger. "Het is ook zeer kostenconcurrerend met andere productielocaties wereldwijd."

De nieuwe fabriek in Polen "zal helpen bij het creëren van een unieke end-to-end waardeketen voor de fabricage van halfgeleiders in Europa", aldus Intel.

Intel kondigde vorig jaar ook plannen aan voor een fabriek in Duitsland. In maart zei Intel 33 miljard euro, of 36 miljard dollar, te gaan investeren in de Europese halfgeleiderindustrie, inclusief de gloednieuwe fabriek in Duitsland, om gelijke tred te houden met de stijgende vraag naar halfgeleiders.