Futures voorspellen lichtgroene opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een lichtgroene opening tegemoet. Rond lunchtijd noteren de futures op de S&P 500 0,1 procent hoger.

Donderdag sloten de markten in New York nog overtuigend hoger, ondanks gemengde macrodata, die weinig doen om duidelijkheid te verschaffen over het rentebeleid van de Federal Reserve.

Volgens SPI Asset Management is het echte verhaal dat het aantal steunaanvragen in de VS oploopt, wat duidt op een verzwakking van de arbeidsmarkt en daardoor een minder havikistische Fed.

"De banen- en inflatietrends zouden de definitieve richting moeten aangeven voor de FOMC-vergadering in juli in plaats van de Fed-guidance", meent SPI. Die guidance, de dot plot, liet woensdag zien dat er dit jaar nog twee renteverhogingen mogelijk zijn.

Op macro-economisch vlak is het vrijdag rustig. Interessant is het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan, dat later vanmiddag verschijnt.

De euro/dollar noteert rond lunchtijd op 1,0946. WTI-olie werd donderdag nog flink duurder, maar is vrijdag weer onder de 70 dollar gezakt.

Bedrijfsnieuws

Adobe heeft in het afgelopen kwartaal boven verwachting gepresteerd. Dit bleek donderdag nabeurs uit de cijfers van de Amerikaanse softwarespecialist. In de nabeurshandel steeg het aandeel 3,5 procent. De aandelen van Adobe zijn sinds begin mei enorm gestegen, met een piek van 46 procent, doordat het nieuws over de recente AI-push aanslaat bij beleggers. Vrijdag lijkt het aandeel ruim 3 procent in het groen te gaan openen.

De chief financial officer van Disney, Christine McCarthy, treedt af en zal medisch verlof opnemen. Kevin Lansberry, executive vice president en CFO van Disney Parks, Experiences and Product, wordt per 1 juli interim-CFO, aldus Disney. McCarthy blijft tijdens haar verlof wel strategisch adviseur en zal helpen met het proces om een lange termijn opvolger te vinden, aldus het Amerikaanse entertainmentbedrijf. Het aandeel Disney lijkt vrijdag ruim een half procent lager te gaan openen.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 1,2 procent op 4.425,84 punten, de Dow Jones index won 1,3 procent op 34.408,06 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent hoger op 13.782,82 punten.