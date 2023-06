Video: Uitblijven recessie speelt belegger in de kaart Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers hoeven zich nog geen zorgen te maken over een recessie. Dit zegt CIO Lukas Daalder van BlackRock Nederland voor de camera van ABM Financial News. "Waar blijft de recessie?", is een vraag die Daalder veelvuldig hoort. Klik hier voor: uitblijven recessie speelt belegger in de kaart De reden dat we nog altijd niet in de recessie zitten, is het opgebouwde spaaroverschot tijdens de coronacrisis. Dat overschot was 1.200 miljard dollar, waarvan inmiddels 800 miljard weer is gebruikt. En met nog 400 miljard aan overschot over, lijkt het met een recessie ook de komende tijd niet zo'n vaart te lopen, aldus Daalder. Beleggers hoeven zich dus voor de korte rit geen zorgen te maken. Maar op een zeker moment komt er ook in Amerika een recessie, waarschuwt Daalder. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.