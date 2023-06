Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger in de nasleep van de rentebesluiten van de Fedeal Reserve en de Europese Centrale Bank. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een winst van 0,4 procent op 466,50 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,3 procent naar 16.329,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,7 procent met een stand van 7.340,55 punten. De Britse FTSE steeg 0,2 procent naar 7.644,46 punten. Na die rentebesluiten moet de markt het vandaag doen met een relatief mager gevulde macro-economische agenda. De inflatie van de eurozone kwam over mei in de definitieve meting uit op 6,1 procent op jaarbasis, gelijk aan de eerste meting, en duidelijk lager dan de 7,0 procent in april. De loonkosten in de eurozone stegen in het eerste kwartaal van dit jaar op jaarbasis met 5,0 procent. Vanmiddag volgt in de Verenigde Staten nog het consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan. De vice-voorzitter van de Fed Christopher Waller houdt vandaag een speech in Noorwegen bij Norges Bank. Olie noteerde vrijdag lager. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,7 procent in het rood op 70,10 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 75,23 dollar werd betaald, een daling van 0,6 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0946. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0948 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0950 op de borden.



Bedrijfsnieuws Tesco heeft in het afgelopen kwartaal de omzet zien oplopen en verwacht voor het gehele boekjaar een stabiele operationele winst. De koers van het aandeel Tesco noteerde 1,5 procent lager. Op de beurs van Parijs noteerde de overgrote meerderheid hoger. De plussen werden hier breed gedragen, maar zonder uitschieters, terwijl ook de dalingen beperkt bleven. Luxemerken deden het goed, met 1,7 procent koerswinst voor het aandeel LVMH en 2,2 procent voor Kering. Op de beurs van Frankfurt tekende zich een heel andere verdeling af met een kleine meerderheid van de hoofdaandelen met koersverlies. Hier was de schade ook wat groter, met een min van 2,4 procent voor het aandeel Deutsche Bank en van 1,8 procent voor het aandeel Brenntag. Het aandeel Sartorius zag de koers met 2,5 procent oplopen en Zalando zelfs met 4,0 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen. De S&P 500 steeg donderdag 1,2 procent op 4.425,84 punten, de Dow Jones index won 1,3 procent op 34.408,06 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent hoger op 13.782,82 punten. Bron: ABM Financial News

