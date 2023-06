Valuta: euro houdt de wind mee

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag ruim boven de 1,09 dollar nu de Europese Centrale Bank deze week een verschil met de Federal Reserve vormde in het rentebeleid.

"De ECB was niet zo hawkish, maar de markt lijkt iets meer houvast te ervaren in het toekomstige beleid van de ECB", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "De ECB zal naar verwachting ook in juli weer kiezen voor een renteverhoging, terwijl de Federal Reserve daar woensdag in het commentaar over die timing niet uitgesproken helder was, ofschoon de dot plot wel duidde op in elk geval nog twee renteverhogingen", aldus Van der Meer.

Van der Meer zag de euro vanochtend om 08.33 uur pieken op 1,0962 dollar.

Voor de markt lijkt het eerstvolgende richtpunt het rentebesluit van de Bank of England te zijn, dat volgende week donderdag naar buiten komt.

De Bank of Japan hield vrijdag de rente ongemoeid.

De inflatie van de eurozone kwam over mei in de definitieve meting uit op 6,1 procent op jaarbasis, gelijk aan de eerste meting een duidelijk lager percentage dan de 7,0 procent in april.

Vanmiddag volgt in de Verenigde Staten nog het consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan over juni in een voorlopige lezing.

De vice-voorzitter van de Fed Christopher Waller houdt vandaag een speech in Noorwegen bij de Norges Bank.

De euro noteerde vrijdag 0,1 procent hoger op 1,0948 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8560 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent en noteerde op 1,2790 dollar. De dollar noteerde 0,6 procent hoger op 141,03 yen.