Kleine plus voor AEX, geen grote uitschieters Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,3 procent op 774,98 punten. Investment manager Simon Wiersma van ING merkte op dat vooral techaandelen er sterk bij liggen. "Techaandelen zijn gewild in een omgeving van afnemende economische groei en inflatie en lagere rentes", stelde de expert van ING. "De winstvooruitzichten voor de sector zijn flink verbeterd, onder andere door de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie." "Hoge waarderingen horen daarbij en we verwachten dat er nog wat meer ruimte in zit." Desondanks merkte Wiersma op dat veel aandelensectoren het goed doen. "Dat wijst erop dat de rally steeds breder wordt gedragen." Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets noemde de recente koerswinsten wel opvallend, aangezien zowel de Federal Reserve als de Europese Centrale Bank zich deze week "zeer havikachtig" hebben uitgelaten. Bovendien blijken de centrale banken voorzichtig met de groei- en inflatieverwachtingen voor de komende twaalf maanden. "De markt lijkt te denken dat de Fed echt klaar is met het verhogen van de rentes", aldus Hewson. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0950. De olieprijzen stegen licht tot 71 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen bleven uitschieters achterwege. RELX ging aan kop met een winst van 1,1 procent. IMCD won 1,0 procent. IMCD heeft een overeenkomst getekend voor de overname van Brylchem Group. Er werden geen financiële details gemeld. Besi sloot de rij met een verlies van 0,9 procent, ondanks een kleine koersdoelverhoging van Berenberg. In de AMX won Just Eat Takeaway 2,6 procent en OCI 1,8 procent. AMG verloor juist 1,4 procent. In de AScX steeg Sif 2,9 procent naar 14,96 euro. De Roermondse funderingsspecialist wil circa 50 miljoen euro ophalen met een aandelenuitgifte om zijn productiefaciliteiten voor monopiles uit te breiden. Bestaande aandeelhouders kunnen voor elke 41 aandelen in bezit inschrijven op 7 nieuwe aandelen voor een prijs van 11,50 euro. Fastned schreef 3,9 procent bij. Azerion gaf 7,8 procent prijs na een flinke opleving in de afgelopen dagen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.