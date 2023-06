'Credit Agricole en ABN Amro mogelijke kopers Degroof Petercam' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De lijst met potentiële kopers van Degroof Petercam is teruggebracht tot Crédit Agricole, ABN AMRO en één of twee Zwitserse private banken. Dit schrijft de Franse krant Les Echos vrijdag. Dit betekent dat ING en Belfius niet langer op de lijst met mogelijke bieders staan. De definitieve biedingen op Degroof Petercam zouden voor augustus moeten worden ingeleverd, aldus Les Echos. Degroof boekte in 2022 een nettowinst van 76,4 miljoen euro, ruim meer dan de 47,6 miljoen euro in 2021. Er was 71,1 miljard euro onder beheer. Bron: ABM Financial News

