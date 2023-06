Omzet Tesco verder in de lift Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Tesco heeft over het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar de omzet zien oplopen en verwacht voor het gehele boekjaar een stabiele operationele winst. Dit maakte de Britse supermarktketen vrijdagochtend bekend met voorlopige cijfers. De omzet steeg over de verslagperiode van 13 weken tot en met 27 mei met 8,8 procent tegen constante wisselkoersen tot bijna 15,2 miljard pond, inclusief de omzet van 334 miljoen pond bij Tesco Bank. De retailtak was goed voor een plus van 8,7 procent met een omzet van ruim 14,8 miljard pond. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland steeg de omzet op dezelfde basis met 9,2 procent naar 13,8 miljard pond. Online-verkopen, nu goed voor een marktaandeel van 37,5 procent, een stijging met 75 basispunten, stegen met 8,2 procent. Het bedrijf verwacht voor het lopende boekjaar onverminderd in staat te zijn een stabiele aangepaste operationele winst te boeken bij een vrije kasstroom uit retail tussen de 1,4 en 1,8 miljard pond. Bij de bankactiviteiten verwacht Tesco een operationele winst tussen de 130 en 160 miljoen pond. Bron: ABM Financial News

