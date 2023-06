Sif wil €50 miljoen ophalen met claimemissie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sif

(ABM FN-Dow Jones) Sif wil circa 50 miljoen euro ophalen met een aandelenuitgifte om zijn productiefaciliteiten voor monopiles uit te breiden. Dit maakte de Roermondse funderingsspecialist vrijdag voorbeurs bekend. Bestaande aandeelhouders kunnen voor elke 41 aandelen in bezit inschrijven op 7 nieuwe aandelen voor een prijs van 11,50 euro. Het aandeel Sif sloot donderdag in Amsterdam 2,4 procent lager op 14,54 euro. De korting bedraagt zodoende circa 21 procent. Bron: ABM Financial News

