AEX vermoedelijk nipt hoger van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een min of meer vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,1 procent.

Donderdag koerste de AEX al 0,2 procent hoger op 772,64 punten, ondanks een stap terug voor halfgeleiders. Beleggers in Amsterdam reageerden op een renteverhoging van de Europese Centrale Bank en een pas op de plaats door de Federal Reserve.

De Amerikaanse Federal Reserve besloot woensdagavond de rente niet te verhogen, zoals verwacht, maar liet wel weten dat er meer verhogingen volgen later in het jaar. Een agressieve dot plot, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News.

Vervolgens kwam de ECB donderdagmiddag met een renteverhoging van 25 basispunten. En ook dat was voor de markt geen verrassing. In een toelichting waarschuwde voorzitter Christine Lagarde wel voor de nog altijd hoge inflatie. Daarbij benadrukte zij specifiek de loondruk als bron. En omdat de ECB nog niet is waar het wil zijn, zijn ook hier nieuwe renteverhogingen te verwachten.

"We weten de eindrente pas als we er zijn", aldus de ECB-voorzitter.

Marktstrateeg Altaf Kassam van State Street Global Advisors vond het rentebesluit donderdag "een duidelijk havikachtig" karakter hebben, waarmee de ECB de markt ervan wil overtuigen “dat een piek in de kerninflatie niet meteen het kantelen van de rente inluidt."

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING zal de ECB haar verkrappingsbeleid pas wijzigen als de kerninflatie duidelijke tekenen van een omslag laat zien.

Wall Street schudde donderdagavond in ieder geval zorgen van zich af en de Amerikaanse hoofdindices sloten meer dan een procent in het groen.

"De reden dat de aandelenmarkt het zo goed heeft gedaan, afgezien van de jaarlijkse Russell herschikking die veel small-cap aandelen heeft geholpen en natuurlijk de grote hype rond AI, is dat de bedrijfswinsten volgens de prognoses de komende vier kwartalen zullen stijgen," zei Louis Navellier van Navellier and Associates.

Positief voor het sentiment waren ook de Amerikaanse detailhandelsverkopen, die in mei onverwacht stegen, terwijl een daling was voorzien.

De Aziatische aandelenmarkten nemen vanochtend het stokje over van Wall Street en noteren eensgezind in het groen. Koploper is de Australische beurs met een winst van meer dan een procent.

De Bank of Japan liet bij de monetaire vergadering vanochtend opnieuw de rente ongemoeid op min 0,1 procent. De centrale bank handhaafde ook het kwantitatieve verruimingsprogramma om de inflatie naar 2 procent te krijgen.

De Amerikaanse olie-future zat daarnaast donderdagavond stevig in de lift met een winst van 3,4 procent op 70,62 dollar per vat.

"Redenen voor de grote prijsstijging zitten hem met name in zorgen met betrekking tot aanbod vanuit Noorwegen en een hogere vraag naar gasgestookte elektriciteit voor airconditioning", zei energie-econoom Hans van Cleef van Publieke Zaken tegen ABM Financial News.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de inflatie in de eurozone in mei en het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

Bedrijfsnieuws

Galapagos benoemt Thad Huston tot chief financial officer en chief operating officer per 1 juli 2023. Thad Huston is momenteel Global Head of Finance and Corporate Operations bij Kite Pharma.

Harm Meijer treedt per 19 juni terug als commissaris bij NSI. Meijer werd in april 2016 aangesteld als commissaris en werd herbenoemd in april 2020 voor een nieuwe termijn tot april 2024. Meijer besloot echter eerder op te stappen.

IMCD tekende een overeenkomst voor de overname van Brylchem Group. Met ongeveer 50 medewerkers in Singapore en Vietnam genereerde Brylchem Group in 2022 een omzet van omgerekend ongeveer 58 miljoen euro.

Berenberg verhoogde het koersdoel voor Besi van 80,00 naar 85,00 euro bij handhaving van het Houden advies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg donderdag 1,2 procent op 4.425,84 punten, de Dow Jones index won 1,3 procent op 34.408,06 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent hoger op 13.782,82 punten.