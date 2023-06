Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Besi Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft vrijdag het koersdoel voor BE Semiconductor Industries verhoogd van 80,00 naar 85,00 euro bij een onveranderd Houden advies. De presentatie van Besi tijdens de beleggersdag ging volgens Berenberg vooral over de nieuwe technologie hybrid bonding. "Maar er was wel een shift in de focus van applicatieprocessors voor smartphones naar geheugen", aldus de analisten van Berenberg. "Hier hadden beleggers niet op gerekend. We denken dat hybrid bonding een zeer aantrekkelijke kans biedt voor Besi, maar we vrezen dat beleggers te optimistisch zijn over de kansen en de fundamentals van het bedrijf uit het oog verliezen", aldus Berenberg. "We zien te weinig aanjagers voor het aandeel bij de huidige waardering", zo vervolgden de analisten, die daarom het Houden advies handhaafden. Wel verhoogden zij hun taxaties voor de brutomarge, omdat zij denken dat Besi, ondanks een dalende omzet, de winstgevendheid weet te bewaken. "Maar het aandeel oogt nog altijd duur, in onze optiek, zelfs met de positieve vooruitzichten op de lange termijn voor hybrid bonding." Het aandeel Besi sloot donderdag 0,9 procent lager op 100,25 euro. Bron: ABM Financial News

