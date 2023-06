IMCD doet overname in Azië

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft een overeenkomst getekend voor de overname van Brylchem Group. Dit maakte de Nederlandse distributeur van speciaalchemie vrijdagochtend bekend.

Brylchem Group werd in 1992 in Singapore opgericht en biedt een breed scala aan chemische producten voor de markten in Singapore en Vietnam. Met ongeveer 50 medewerkers in Singapore en Vietnam genereerde Brylchem Group in 2022 een omzet van ongeveer SGD 85 miljoen (ca. EUR 58 miljoen).

De overname is volgens IMCD een 'belangrijke' stap in de uitbreiding van de activiteiten in de zeer dynamische en levendige Singaporese en Vietnamese markten", aldus Daan Roebbers, Regional Director of Expansion, Strategy, and Digitalisation bij IMCD APAC.

De transactie wordt vermoedelijk in het vierde kwartaal van dit jaar afgerond. Financiële details deelde IMCD niet.