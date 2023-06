NSI ziet commissaris vertrekken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NSI

(ABM FN-Dow Jones) Harm Meijer treedt per 19 juni terug als commissaris bij NSI. Dit maakte het vastgoedfonds vrijdagochtend bekend. Meijer werd in april 2016 aangesteld als commissaris en werd herbenoemd in april 2020 voor een nieuwe termijn tot april 2024. Meijer besloot echter eerder op te stappen. "Met de strategische beoordeling van NSI in volle gang, is het voor mij een natuurlijk moment om een stap terug te doen om ervoor te zorgen dat mijn positie als commissaris bij NSI en als managing director bij NSI's grootste aandeelhouder niet leidt tot een belangenverstrengeling", aldus Meijer. Bron: ABM Financial News

