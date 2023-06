Bank of Japan handhaaft rente Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of Japan heeft bij de monetaire vergadering van vandaag opnieuw de rente ongemoeid gelaten. Dit bleek vrijdag bij het rentebesluit van de Japanse centrale bank vrijdagochtend. De Bank of Japan handhaafde daarmee de kortetermijnrente op min 0,1 procent. De centrale bank handhaafde ook het kwantitatieve verruimingsprogramma om de inflatie naar 2 procent te krijgen. De bank stelde vrijdag dat de nationale economie is aangetrokken, ook al zorgden er minder gunstige factoren als hoge vastgoedprijzen voor tegenwind. Tegelijkertijd heeft de bank de indruk dat buitenlandse economieën vertraging ondervinden. De verwachting voor de economie is dat deze zich in een gematigd tempo herstelt, ondanks tal van onzekerheden die de Japanse economie en de vooruitzichten daarvoor omgeven. De inflatie ligt volgens de Bank of Japan lager dan enige tijd terug. Volgens de bank komt dit door de afkoeling in de energieprijzen. De inflatieverwachtingen zijn na de recente bijstellingen ongewijzigd. De centrale bank van Japan streeft nog altijd naar een inflatieniveau van 2 procent tegen nu rond de 3,5 procent. De Amerikaanse dollar noteerde vrijdag op 140,64 yen. Bron: ABM Financial News

