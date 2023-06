Europese beurzen openen naar verwachting vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een vlakke opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 10 punten voor de Duitse DAX en een min van 2 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 3 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag overwegend lager geëindigd, terwijl de euro opliep. Conform de verwachting verhoogde de Europese Centrale Bank donderdag de rente met 25 basispunten.

"De markten zagen de persverklaring als havikachtig", aldus beleggingsspecialist Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen.

"De ECB is nog niet klaar en er is nog meer te doen. Wij denken dat nog twee renteverhogingen waarschijnlijk zijn, maar de trage groei zou de inflatie in de loop van het jaar moeten drukken. Dat zal leiden tot een pauze na die twee verhogingen", denkt Van Leenders.

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING is er een economische aardbeving nodig om de ECB ervan te weerhouden ook in september niet te verhogen.

"Aangezien de verwachting is dat de inflatie pas over twee jaar terugkeert naar het streefcijfer, zijn er duidelijke argumenten voor de ECB om de rente te blijven verhogen", meent Brzeski.

Bedrijfsnieuws

Siemens wil zijn productiecapaciteit dit jaar flink opvoeren om groeikansen in digitalisering en automatisering te benutten en investeert daarvoor krap 2,2 miljard euro. Het aandeel sloot bijna een procent hoger.

Hennes & Mauritz heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de omzet zien aantrekken. Het aandeel won dik 3,5 procent.

Op de beurs van Parijs deed Renault goede zaken, met een winst van ruim 2,5 procent. Danone won circa 1,5 procent. Alstom verloor meer dan 2,5 procent.

Op de beurs van Frankfurt ging Symrise aan kop, met een winst van ruim 2,5 procent. Sartorius won 1,5 procent en bleef daarmee Deutsche Boerse net voor.

Zalando was een van de sterkste dalers, met een verlies van 2,5 procent en ook Siemens Energy ging er zo'n 2,5 procent op achteruit. Deutsche Bank verloor 3 procent en was daarmee hekkensluiter in de DAX.

Financials hadden het donderdag sowieso lastig. BNP Paribas daalde ruim 2 procent en ING sloot ook in het rood. UniCredit leverde bijna 1,5 procent in.

Euro STOXX 50 4.367,39 (-0,2%)

STOXX Europe 600 464,33 (-0,1%)

DAX 16.290,12 (-0,1%)

CAC 40 7.290,91 (-0,5%)

FTSE 100 7.628,26 (+0,3%)

SMI 11.302,83 (+0,2%)

AEX 772,64 (+0,2%)

BEL 20 3.658,54 (-0,2%)

FTSE MIB 27.731,78 (-0,3%)

IBEX 35 9.430,80 (-0,02%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Vrijdag gaat Wall Street een licht lagere opening tegemoet, na donderdag hoger te zijn geëindigd.

"De reden dat de aandelenmarkt het zo goed heeft gedaan, afgezien van de jaarlijkse Russell herschikking die veel small-cap aandelen heeft geholpen en natuurlijk de grote AI buzz, is dat de bedrijfswinsten volgens de prognoses de komende vier kwartalen zullen stijgen," zei Louis Navellier van Navellier and Associates.

Het sentiment werd eerder op de dag nog getemperd door nieuws uit China, waar omzetcijfers voor de detailhandel en productiecijfers van de industrie lieten zien dat 's wereld tweede economie blijft worstelen om het economisch herstel na de opheffing van de coronavirusbeperkingen op gang te houden. De Chinese centrale bank verlaagde eerder deze week een centrale beleidsrente voor het eerst in bijna een jaar.

Beleggers proberen verder het monetaire beleidspad van de Federal Reserve in te schatten, na de 'havikachtige pauze' van woensdagavond.

"Het is nog maar de vraag of de Fed in staat zal zijn om de rente verder te verhogen tijdens de volgende bijeenkomst in juli. Op basis van de gegevens van vandaag zijn er zwakke plekken in sommige economische cijfers, met name rond de inflatie, maar de consumentenbestedingen blijven goed overeind", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Positief voor het sentiment waren de Amerikaanse detailhandelsverkopen, die in mei onverwacht stegen, terwijl een daling was voorzien.

De index voor de regio Philadelphia daalde minder sterk dan verwacht, en de zogeheten Empire State index voor de regio New York verbeterde sterk, van -31,8 naar een plus van 6,6 in juni.

Het aantal nieuwe steunaanvragen in de VS was onveranderd na een sterke stijging van vorige week. De Amerikaanse importprijzen daalden harder dan verwacht. Verder liep de industriële productie in de Verenigde Staten in mei onverwacht terug, maar de daling was bescheiden.

WTI-olie werd donderdag meer dan 3 procent duurder en kostte ruim 70 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

Supermarktreus Kroger zag de omzet afgelopen kwartaal stijgen van 44,6 miljard naar 45,2 miljard dollar, wat min of meer conform verwachting was. De outlook voor het jaar werd gehandhaafd. Het aandeel verloor ruim 2,5 procent.

Lennar heeft zijn verwachtingen voor het aantal op te leveren nieuwe woningen dit jaar verhoogd, nadat de omzet en winst afgelopen kwartaal minder sterk daalden dan gevreesd, terwijl de brutomarge opveerde. Het aandeel won dik 4 procent.

XPeng steeg ruim 7 procent. Het bedrijf mag geassisteerd autorijden, een variant van de zelfrijdende auto, lanceren op grote ringwegen en snelwegen in Beijing.



Domino's Pizza steeg 6,5 procent na een adviesverhoging van Stifel, die het aandeel op zijn kooplijst zette en het koersdoel verhoogde van 320 naar 350 dollar.

De Federal Reserve en de Securities and Exchange Commission onderzoeken de rol van Goldman Sachs bij het kopen van de effectenportefeuille van Silicon Valley Bank terwijl deze bank bezig was met haar tot mislukken gedoemde kapitaalverhoging voordat de bank failliet ging. Dit meldde de Wall Street Journal donderdagavond op basis van ingewijden. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft Goldman ook gedagvaard als onderdeel van haar onderzoek naar de SVB, zeiden de bronnen. Het aandeel Goldman Sachs steeg licht.

S&P 500 index 4.425,84 (+1,2%)

Dow Jones index 34.408,06 (+1,3%)

Nasdaq Composite 3.782,82 (+1,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen koersten vrijdag hoger.

Nikkei 225 33.534,49 (+0,2%)

Shanghai Composite 3.265,04 (+0,4%)

Hang Seng 19.956,28 (+0,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0939. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,0950

USD/JPY Yen 140,64

EUR/USD Euro 1,0939

EUR/JPY Yen 153,84

MACRO-AGENDA:

00:50 Handelsbalans - Mei (Jap)

06:30 Bank of Japan - Rentebesluit (Jap)

11:00 Inflatie - Mei (eur)

11:00 Arbeidskosten - Eerste kwartaal (eur)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Juni vlpg (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten