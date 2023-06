Financieel directeur Disney stapt op Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De chief financial officer van Disney, Christine McCarthy, treedt af en zal medisch verlof opnemen. Dit meldde het Amerikaanse entertainmentbedrijf donderdagavond. Kevin Lansberry, executive vice president en CFO van Disney Parks, Experiences and Product, wordt per 1 juli interim-CFO, aldus Disney. McCarthy blijft tijdens haar verlof wel strategisch adviseur en zal helpen met het proces om een lange termijn opvolger te vinden, aldus het bedrijf. McCarthy werd CFO in 2015. Bron: ABM Financial News

