Galapagos benoemt Thad Huston tot financieel directeur

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos benoemt Thad Huston als chief financial officer en chief operating officer per 1 juli 2023. Dit meldde het biofarmabedrijf donderdag nabeurs. Huston, die Bart Filius opvolgt, wordt ook lid van het directiecomité van Galapagos, zei het bedrijf. Thad Huston is momenteel Global Head of Finance and Corporate Operations bij Kite Pharma, een wereldspeler in celtherapie. Voor Kite was Thad CFO bij LivaNova en werkte hij meer dan 25 jaar bij Johnson & Johnson "Ik ben erg enthousiast om bij Galapagos aan de slag te gaan en met Paul en het team samen te werken om het volledige potentieel van het bedrijf te realiseren," aldus Huston. "Met zijn groeiende portfolio in oncologie en immunologie, een Europese commerciële infrastructuur en een sterke balans, ben ik ervan overtuigd dat Galapagos de fundamenten heeft om zijn missie waar te maken om het leven van patiënten over de hele wereld te transformeren en tegelijkertijd waarde te creëren voor zijn belanghebbenden", zei de beoogde financieel directeur. Bron: ABM Financial News

