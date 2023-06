Olieprijs weer boven 70 dollar

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag flink gestegen, terwijl de dollar verzwakte. Bij een settlement van 70,62 dollar werd een vat West Texas Intermediate 3,4 procent duurder.

Volgens marktanalist Phil Flynn van Price Futures Group is de olievraag in China nog altijd sterk, ook al is het herstel nog niet overtuigend en moet Beijing ingrijpen om de economie te stimuleren.

Uit data van het Chinese statistiekbureau bleek dat de verwerkingscapaciteit van olieraffinaderijen in China in mei met ruim 15 procent is gestegen en dat de doorvoer tot en met mei bijna op recordhoogte noteert, meldde Reuters.

Dit komt tegen een "achtergrond van een sterke vraag in de VS die sterk zou moeten blijven nadat de Federal Reserve een pauze heeft ingelast in haar renteverhogingscyclus en de voorspellingen van een recessie later dit jaar lijken af te zwakken," zei Flynn.

De hoop van de markt dat er snel een einde zou komen aan de Amerikaanse renteverhogingscyclus werd woensdag echter "de bodem ingeslagen", nu het meer dan waarschijnlijk is dat de Fed de rente dit jaar nog twee keer zal verhogen, aldus Flynn.

De economische groei blijft echter sterk en dat betekent dat de vraag naar olie "nog steeds vrij goed zou moeten zijn", aldus Flynn.

"Mits de Fed de economie niet breekt [met verdere renteverhogingen]", zouden de olieprijzen steun moeten vinden", verwacht de marktkenner.

De Europese gasprijs steeg donderdag aan het einde van de ochtend even met 30 procent tot bijna 50 euro voor een MWh.

"Redenen van de grote prijsstijging zitten hem met name in zorgen met betrekking tot aanbod vanuit Noorwegen en een hogere vraag naar gasgestookte elektriciteit voor airconditioning", zei energie-econoom Hans van Cleef van Publieke Zaken tegen ABM Financial News.