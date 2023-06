Europese beurzen sluiten lager na hawkish rentebesluit ECB

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag overwegend lager geëindigd terwijl de euro opliep. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,1 procent tot 464,33 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 0,1 procent op 16.290,12 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,5 procent bij een stand van 7.290,91 punten. De Britse FTSE sloot 0,3 procent hoger op 7.628,26 punten.



Conform de verwachting verhoogde de Europese Centrale Bank donderdag de rente met 25 basispunten.



"De markten zagen de persverklaring als havikistisch", aldus beleggingsspecialist Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen.



"De ECB is nog niet klaar en er is nog meer te doen. Wij denken dat nog twee renteverhogingen waarschijnlijk zijn, maar de trage groei zou de inflatie in de loop van het jaar moeten drukken. Dat zal leiden tot een pauze na die twee verhogingen", denkt Van Leenders.



Volgens econoom Carsten Brzeski van ING is er een economische aardbeving nodig om de ECB ervan te weerhouden ook in september niet te verhogen.



"Aangezien de verwachting is dat de inflatie pas over twee jaar terugkeert naar het streefcijfer, zijn er duidelijke argumenten voor de ECB om de rente te blijven verhogen", meent Brzeski.



Woensdag besloot de Federal Reserve geen renteverhoging door te voeren, maar de centrale bank gaf wel de indicatie af dat er nog twee renteverhogingen in het vat zitten. "Het is geen verrassing dat de Federal Reserve woensdagavond een pas op de plaats maakte, maar het is opvallend hoe agressief de Amerikaanse centrale bank is over meer renteverhogingen in het resterende deel van het jaar", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank.



De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,0927. WTI-olie werd 2,5 procent duurder.



Bedrijfsnieuws



Siemens wil zijn productiecapaciteit dit jaar flink opvoeren om groeikansen in digitalisering en automatisering te benutten en investeert daarvoor krap 2,2 miljard euro. Het aandeel sloot bijna een procent hoger.



Hennes & Mauritz heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de omzet zien aantrekken. Het aandeel won dik 3,5 procent.



Op de beurs van Parijs deed Renault goede zaken, met een winst van ruim 2,5 procent. Danone won circa 1,5 procent. Alstom verloor meer dan 2,5 procent.



Op de beurs van Frankfurt ging Symrise aan kop, met een winst van ruim 2,5 procent. Sartorius won 1,5 procent en bleef daarmee Deutsche Boerse net voor.



Zalando was een van de sterkste dalers, met een verlies van 2,5 procent en ook Siemens Energy ging er zo'n 2,5 procent op achteruit. Deutsche Bank verloor 3 procent en was daarmee hekkensluiter in de DAX.



Financials hadden het donderdag sowieso lastig. BNP Paribas daalde ruim 2 procent en ING sloot ook in het rood. UniCredit leverde bijna 1,5 procent in.



Wall Street



De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot tot een half procent in het groen.

Bron: ABM Financial News