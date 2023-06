Tech onder druk in lichtgroene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag licht hoger gesloten, na een renteverhoging van de Europese Centrale Bank en een pas op de plaats door de Federal Reserve. De AEX sloot 0,2 procent in de plus op 772,64 punten.

De Amerikaanse Federal Reserve besloot woensdagavond de rente niet te verhogen, zoals verwacht, maar liet wel weten dat er meer verhogingen volgen later in het jaar. Een agressieve dot plot, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News.

Vervolgens kwam de ECB vanmiddag met een renteverhoging van 25 basispunten. En ook dat was voor de markt geen verrassing. In een toelichting waarschuwde voorzitter Christine Lagarde wel voor de nog altijd hoge inflatie. Daarbij benadrukte zij specifiek de loondruk als bron. En omdat de ECB nog niet is waar het wil zijn, zijn ook hier nieuwe renteverhogingen te verwachten.

"We weten de eindrente pas als we er zijn", aldus de ECB-voorzitter.

Marktstrateeg Altaf Kassam van State Street Global Advisors vond het rentebesluit donderdag "een duidelijk 'hawkish' karakter hebben, waarmee de ECB de markt ervan wil overtuigen “dat een piek in de kerninflatie niet meteen het kantelen van de rente inluidt."

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING zal de ECB haar verkrappingsbeleid pas wijzigen als de kerninflatie duidelijke tekenen van een omslag laat zien.

"Dat zullen we niet zien tijdens de vergadering in juli en waarschijnlijk ook niet tijdens die in september. We denken zelfs dat er een economische aardbeving nodig is voordat de Europese Centrale Bank ook in september niet zal verhogen", aldus de econoom.

Verder was het vooral vanmiddag druk met een serie macrocijfers uit de VS. Die lieten een verdeeld beeld zien. Zo stegen de detailhandelsverkopen onverwacht, maar daalde de industriële productie terwijl op een stijging was gerekend. En waar de Empire State index hard steeg, daalde de Philly Fed index.

De euro werd donderdag sterker en steeg naar 1,0927 dollar. Olie werd circa 2,5 procent duurder.

Stijgers en dalers

In de AEX was Prosus de koploper met een koerswinst van ruim anderhalf procent. RELX en Shell wonnen ruim een procent en ook Unilever steeg een procent.

ArcelorMittal verloor anderhalf procent. Verder hadden ook de halfgeleideraandelen het moeilijk na een waarschuwing van VAT Group. Die voert een werktijdverkorting door vanwege een tegenvallende vraag van zijn chipklanten. ASML daalde ruim een procent en ASMI verloor 2 procent. Besi leverde rond een procent in.

In de AMX ging OCI ruim 5 procent hoger en won Alfen bijna 2 procent. Aalberts daalde meer dan 2 procent en Eurocommercial Properties dik 6 procent. Het vastgoedfonds noteerde vandaag ex-dividend.

Bij de smallcaps ging Azerion nog eens 6,5 procent hoger en PostNL won ruim 8 procent na een koopaanbeveling van ING. Sif en CM.com daalden circa 2,5 tot 3 procent.

Wall Street

Bij de slotgong op Beursplein 5 noteerden de Amerikaanse beurzen rond een procent in het groen.