Beursblik: ECB heeft economische aardbeving nodig om te pauzeren

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank zal haar verkrappingsbeleid pas wijzigen als de kerninflatie duidelijke tekenen van een omslag laat zien. "Dat zullen we niet zien tijdens de vergadering in juli en waarschijnlijk ook niet tijdens die in september. We denken zelfs dat er een economische aardbeving nodig is voordat de Europese Centrale Bank ook in september niet zal verhogen", schreef econoom Carsten Brzeski van ING in een analyse. Ondanks een recente afkoeling blijven de feitelijke nominale en kerninflatie te hoog, volgens de econoom. "Aangezien de verwachting is dat de inflatie pas over twee jaar terugkeert naar het streefcijfer, zijn er duidelijke argumenten voor de ECB om de rente te blijven verhogen", meent Brzeski. Toch neemt de ECB met zijn beleidsacties steeds meer het risico dat de economische vooruitzichten verslechteren, vindt de ING econoom. Hij wijst daarbij op de havikistische pauze van de Federal Reserve en een economie van de eurozone die niet alleen minder veerkrachtig blijkt te zijn dan verwacht, maar ook te maken heeft met zeer gematigde groeivooruitzichten. "Bovendien blijkt uit historische gegevens dat de kerninflatie normaal gesproken achterblijft bij de nominale inflatie, terwijl de diensteninflatie achterblijft bij de goedereninflatie. Dit zijn twee sterke argumenten voor een verdere vertraging van de kerninflatie in de tweede helft van het jaar", aldus Brzeski. Maar hoe sterk de argumenten tegen verdere renteverhogingen ook zijn, de ECB kan het zich eenvoudigweg niet veroorloven om ernaast te zitten als het gaat om de inflatie. "De ECB wil en moet er zeker van zijn dat ze de inflatiedraak heeft verslagen voordat ze een beleidswijziging overweegt", besluit de ING-econoom. Bron: ABM Financial News

