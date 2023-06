ECB nog niet klaar met renteverhogingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ECB

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank is nog niet klaar met zijn renteverhogingen en zal waarschijnlijk ook in juli de rente verder verhogen. Dit was de boodschap van voorzitter Christine Lagarde in haar toelichting op het donderdag genomen rentebesluit. De ECB verhoogde vandaag de belangrijkste rentes conform verwachting met 25 basispunten naar het hoogste niveau in 22 jaar. De basisrente komt daarmee uit op 4,00 procent, de marginale beleningsfaciliteit op 4,25 procent en de depositofaciliteit op 3,50 procent. Volgens Lagarde werd het besluit met een "zeer brede consensus" genomen. "De inflatie is gedaald, maar zal volgens de projecties nog te lang te hoog blijven. De Raad van Bestuur is vastbesloten ervoor te zorgen dat de inflatie tijdig terugkeert naar zijn doelstelling van 2 procent op middellange termijn", zei de centrale bank in een persbericht. De ECB verhoogde donderdag de inflatieverwachtingen voor 2023 en de komende jaren. In haar persconferentie zei Lagarde dat de opwaartse bijstellingen grotendeels te maken hebben met de oplopende arbeidskosten. Loondruk is "een steeds belangrijkere bron" van de inflatie, maar toch ziet de centrale bank geen zogeheten "loon-prijsspiraal", zei Lagarde. Omdat de inflatie nog altijd te hoog is, denkt de ECB niet aan een pauze, benadrukte de ECB-voorzitter. De Amerikaanse Federal Reserve pauzeerde woensdag wel zijn renteverhogingen, maar hintte tegelijkertijd op nieuwe verhogingen later dit jaar. Lagarde kon donderdag niet zeggen wat de zogeheten terminal rate van de ECB zal zijn. "We weten de eindrente pas als we er zijn", aldus de ECB-voorzitter. Volgens marktstrateeg Altaf Kassam van State Street Global Advisors had het rentebesluit donderdag "een duidelijk 'hawkish' karakter, waarmee de ECB de markt ervan wil overtuigen dat een piek in de kerninflatie niet meteen het kantelen van de rente inluidt." "Het ontbreken van een duidelijke indicatie dat de cyclus van renteverhogingen in juli eindigt, kan de markt ertoe aanzetten om een aantal van de impliciete renteverlagingen voor 2024 niet langer in te prijzen", aldus Kassam. Volgens econoom Katharine Neiss van vermogensbeheerder PGIM Fixed Income is de ECB op weg naar rentetarieven die "dichter bij 4 procent" komen. Economen van HSBC waarschuwen dat de ECB mogelijk te ver gaat met zijn renteverhogingen, waardoor de centrale bank volgend jaar misschien de rente "significant" moet verlagen. De euro/dollar is verder opgelopen tijdens het commentaar van Lagarde en noteerde donderdagmiddag op 1,0895. De beurzen op het Europese vasteland zijn weggezakt en de obligatierentes in Duitsland, Italië en Spanje licht gestegen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.