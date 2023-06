Verschillende redenen voor felle stijging gasprijs

(ABM FN-Dow Jones) De Europese gasprijs steeg donderdag aan het einde van de ochtend met 30 procent tot bijna 50 euro voor een MWh.

"Redenen van de grote prijsstijging zitten hem met name in zorgen met betrekking tot aanbod vanuit Noorwegen en een hogere vraag naar gasgestookte elektriciteit voor airconditioning", zegt energie-econoom Hans van Cleef van Publieke Zaken tegen ABM Financial News. Daarnaast steeg het contract voor levering in de winter met zo'n 20 procent tot boven de 64 euro per MWh, voegde Van Cleef toe.

De aanbodzorgen komen volgens de econoom van Publieke Zaken voor een deel voort uit het afgelopen dinsdag bekend geworden verlengde onderhoud van een grote gasverwekingsfabriek in Noorwegen. "Het onderhoud aan de zogenaamde Nyhamna fabriek zal drie weken langer duren dan gepland, terwijl de fabriek verantwoordelijk is voor de aanvoer van 80 mcm pijpleidinggas per dag." In totaal zal de langere duur van het onderhoud Europa dus slechts anderhalf miljard kuub gas schelen, rekent Van Cleef voor. "Bovendien zijn de Europese gasvoorraden alweer voor 73 procent gevuld, waar dat vorig jaar op dit tijdstip nog 53 procent bedroeg."

Fundamenteel gezien zouden er volgens Van Cleef dus eigenlijk nog geen hele grote zorgen moeten zijn. "Wel laten deze ongekende intraday koersstijgingen de nervositeit op de markt zien bij een nog steeds krappe gasmarkt. En blijkbaar zijn handelaren en speculanten op zoek naar krantenkoppen die een long positie rechtvaardigen. Het geeft aan dat we nog steeds in een gascrisis zitten."

De mediaberichten dat Nederland het Groningse gasveld nog dit jaar zou willen sluiten, mogen volgens Van Cleef geen verrassing zijn. "En ook qua hoeveelheden inmiddels niet mee dusdanig dat het een prijseffect zou moeten bewerkstelligen."

Feitelijk mist Nederland dan een stuk 'backup productiecapaciteit' die, als het goed is en tegen die tijd gereed is, opgevangen moet worden door import van hoogcalorisch gas in combinatie met de stikstoffabriek in Zuidbroek.

Toch valt volgens de econoom niet uit te sluiten dat een daghandelaar de geruchten over Groningen als argument aangrijpt.

Inmiddels noteert de gasprijs weer rond de 42 euro, nog altijd bijna 8 procent meer dan woensdag.