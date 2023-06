Rode start op Wall Street in de maak

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet, nadat de Fed de rente woensdag niet verhoogde, maar wel meer renteverhogingen nodig acht.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor de opening 0,3 procent in het rood.

Beleggers proberen het monetaire beleidspad van de Federal Reserve in te schatten, na de 'havikachtige pauze' van woensdagavond. "De suggestie van een volgende renteverhoging in juli nam wat wind uit de zeilen. De algehele conclusie dat de strijd tegen inflatie nog een grote rol speelt zal waarschijnlijk weer zorgen oprakelen over een recessie als de Fed te veel verkrapt, nu de centrale bank zijn opties alleszins openhoudt", aldus Interactive Investor.

Het sentiment werd verder gedempt door nieuws uit China, waar omzetcijfers voor de detailhandel en productiecijfers van de industrie lieten zien dat 's wereld tweede economie blijft worstelen om het economisch herstel na de opheffing van de coronavirusbeperkingen op gang te houden.

De Chinese centrale bank verlaagde een centrale beleidsrente voor het eerst in bijna een jaar, maar toch stonden prijzen van goederen die nauw gerelateerd worden aan Chinese vraag donderdag onder druk, zoals olie en koper.

De Europese Centrale Bank verhoogd donderdag zoals verwacht de rente met 25 basispunten tot 3,5 procent. De vraag is of ECB-voorzitter Christine Lagarde zal waarschuwen voor meer renteverhogingen, zoals Fed-voorzitter Powell woensdagavond deed.

Een reeks economische rapporten voor de opening van de markt bracht de futures niet in beweging. De Amerikaanse detailhandel zette in mei onverwacht meer om, terwijl een daling was voorzien.



Het aantal nieuwe steunaanvragen was onveranderd na een sterke stijging van vorige week.

De index voor de regio Philadelphia daalde minder sterk dan verwacht, en de zogeheten Empire State index voor de regio New York verbeterde sterk, van -31,8 naar een plus van 6,6 in juni.

De Amerikaanse importprijzen daalden harder dan verwacht, met 0,6 procent in mei, terwijl ze een maand eerder bleken te zijn opgelopen.

Ook komen er cijfers naar buiten over de industriële productie in mei en de bedrijfsvoorraden in april.

De olieprijs steeg met een procent tot 69,33 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0834. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0823 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Supermarktreus Kroger zag de omzet afgelopen kwartaal stijgen van 44,6 miljard naar 45,2 miljard dollar, wat min of meer conform verwachting was. De outlook voor het jaar werd gehandhaafd. Het aandeel lijkt 4 procent lager te gaan openen.

Lennar heeft zijn verwachtingen voor het aantal op te leveren nieuwe woningen dit jaar verhoogd, nadat de omzet en winst afgelopen kwartaal minder sterk daalden dan gevreesd, terwijl de brutomarge opveerde. Het aandeel steeg voorbeurs 3 procent.

XPEng won 4 procent in de elektronische handel voorbeurs. Het bedrijf mag geassisteerd autorijden, een variant van de zelfrijdende auto, lanceren op grote ringwegen en snelwegen in Beijing.

Ammo meldde woensdag signalen van een betere balans en lagere voorraden en kosten. Het aandeel steeg voorbeurs fors.



Domino's Pizza steeg voorbeurs 2 procent na een adviesverhoging van Stifel, die het aandeel op zijn kooplijst zette en het koersdoel verhoogde van 320 naar 350 dollar.



Slotstanden

De Amerikaanse beurzen sloten woensdag een fractie hoger, nadat de Fed de rente ongewijzigd liet. De S&P 500 index steeg 0,1 procent tot 4.372,53 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 33.979,33 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 13.626,48 punten.