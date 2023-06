Empire State index stijgt hard Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De index van de Federal Reserve voor de industrie in de regio New York is in juni hard gestegen. Dit bleek donderdag uit de publicatie van de zogenoemde Empire State index. De index steeg van min 31,8 in mei naar 6,6 in juni. Een cijfer boven nul betekent dat de meeste geraadpleegde managers bij industriële bedrijven de marktomstandigheden positief beoordelen. Een negatief cijfer wijst er op dat de beoordelingen overwegend pessimistisch zijn. Economen gebruiken dikwijls de eerder bekendgemaakte regionale economische onderzoeken, zoals de New York Fed index, als een indicator voor de ontwikkeling van de nationale cijfers die met een grotere vertraging bekend worden gemaakt. Bron: ABM Financial News

