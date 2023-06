ECB verhoogt rente met 25 basispunten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft donderdag de belangrijkste rentes conform de verwachting met 25 basispunten verhoogd. De basisrente komt daarmee uit op 4,00 procent, de marginale beleningsfaciliteit op 4,25 procent en de depositofaciliteit op 3,50 procent. Kepler Cheuvreux verwacht na donderdag nog één renteverhoging, net als Goldman Sachs. In juli gaat de rente vermoedelijk nog eens met 25 basispunten omhoog, waarmee de depositorente uitkomt op 3,75 procent. Woensdag besloot de Amerikaanse Federal Reserve de belangrijkste rente nog ongemoeid te laten. Voorzitter Christine Lagarde van de ECB komt om 14:45 uur met een toelichting. De euro/dollar noteerde rond het rentebesluit op 1,0845. Bron: ABM Financial News

