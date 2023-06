Philips ontvangt beurs voor kankeronderzoek Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Een consortium geleid door Philips heeft van het Innovative Health Initiative een beurs van 24 miljoen euro ontvangen voor onderzoek naar behandelingen van minder voorkomende vormen van kanker. Dit maakte Philips donderdag bekend. Als aanvulling op het bedrag ontvangt het consortium ook nog extra financiering en middelen van partners uit de industrie. Het aandeel Philips steeg donderdag met 0,4 procent tot 18,71 euro. Bron: ABM Financial News

