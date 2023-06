VAT ziet vraag uit halfgeleidersector terugvallen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) VAT Group gaat 650 medewerkers in zijn fabrieken in het Zwitserse Haag korter laten werken. Dit maakte de Zwitserse toeleverancier van de halfgeleidersector donderdag bekend, nadat het hiervoor goedkeuring heeft gekregen van de lokale autoriteiten. De maatregel geldt voor een periode van 3 maanden, maar kan worden verlengd indien nodig, aldus VAT. Nu consumenten minder uitgeven, onder meer door de hoge inflatie, bestellen klanten van VAT ook minder. "En de zwakkere marktomstandigheden worden nog eens versterkt door de toenemende handelsspanningen tussen vooral de VS en China", aldus de fabrikant donderdag. Door een werktijdverkorting denkt VAT zijn personeel vast te kunnen houden, wat nodig is met het oog op het herstel van de vraag in 2024. VAT benadrukte dat het ook in 2018 en 2019 een werktijdverkorting invoerde. Het aandeel VAT daalt donderdag ruim 6 procent. Bron: ABM Financial News

