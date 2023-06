Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een verlies van 0,5 procent op 463,30 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,4 procent naar 16.239,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,6 procent met een stand van 7.281,80 punten. De Britse FTSE steeg 0,1 procent naar 7.609,16 punten. Beleggers zijn voorzichtig in aanloop naar het rentebesluit van de ECB donderdag. De ECB publiceert haar besluit om kwart over twee donderdagmiddag, gevolgd door een persconferentie. Woensdag besloot de Federal Reserve geen renteverhoging door te voeren, maar de centrale bank gaf wel de indicatie af dat er nog twee renteverhogingen in het vat zitten. "Het is geen verrassing dat de Federal Reserve woensdagavond een pas op de plaats maakte, maar het is opvallend hoe agressief de Amerikaanse centrale bank is over meer renteverhogingen in het resterende deel van het jaar", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank. Olie noteerde donderdag hoger. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,9 procent in het groen op 68,94 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 73,90 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,9 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0843. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0807 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0823 op de borden.



Bedrijfsnieuws Siemens wil zijn productiecapaciteit dit jaar flink opvoeren om groeikansen in digitalisering en automatisering te benutten en investeert daarvoor krap 2,2 miljard euro. Het aandeel noteerde 0,6 procent hoger. Hennes & Mauritz heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de omzet zien aantrekken. Het aandeel won 4,2 procent. Op de beurs van Parijs noteerde het gros van de hoofdaandelen lager, onder aanvoering van het aandeel Hermès dat 2,3 procent daalde en van Alstom waar 2,3 procent van af ging. Danone steeg juist 1,1 procent. Op de beurs van Frankfurt was het aantal stijgers groter dan in Parijs. Daimler Truck schreef 2 procent bij. Het aandeel Covestro daalde 3,9 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het rood. De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 0,1 procent tot 4.372,53 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 33.979,33 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 13.626,48 punten. Bron: ABM Financial News

