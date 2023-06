Unilever neemt Amerikaanse maker yoghurtijs over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Unilever neemt de Amerikaanse yoghurtmaker Yasso over. Dat maakte het bedrijf bekend zonder financiële details te geven. Yasso maakt ijs van Griekse yoghurt. De Brits-Nederlandse levensmiddelenreus zei dat de overname past binnen de plannen voor een verdere premiumisering van de ijsdivisie. In de Amerikaanse markt is er meer vraag naar het premiumsegment van gezondere producten en Yasso speelt daar op in met een aanbod van ijs met minder calorieën, aldus Unilever. De overname zou in het derde kwartaal van dit jaar moeten worden afgerond. Volgens topman Matt Close van de ijsdivisie van Unilever is het een nieuwe stap naar verdere groei in Noord-Amerika. Onder de ijsdivisie van Unilever vallen namen als Ben & Jerry's, Magnum en Talenti. Bron: ABM Financial News

