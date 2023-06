Valuta: euro houdt vast aan nieuw niveau

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag nog altijd ruim boven de 1,08 dollar nadat de munt in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve woensdag zelfs even over de 1,0850 dollar heen keek.

"De dotplot van de Fed wees echter op nog twee renteverhogingen dit jaar, na het besluit op woensdag om voor juni geen renteverhoging door te voeren", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Daarmee wist de dollar toch weer wat terrein terug te pakken", aldus Van der Meer.

Fed-bestuurder Jerome Powell zei in een toelichting op het besluit dat enkele verdere renteverhogingen dit jaar waarschijnlijk passend zullen zijn. "De volledige effecten van de aanscherping van het monetair beleid [tot dusver] moeten nog worden gevoeld", zei hij.

De Fed-bestuurders zien de rente aan het einde van 2023 uitkomen op een mediaan van 5,6 procent, wat een opwaartse bijstelling is van de prognose in maart, toen nog op 5,1 procent werd gemikt. "Dit impliceert volgens ons dat er nog twee renteverhogingen door de Fed aan komen.

Van der Meer verwacht dat vandaag vrijwel alle ogen gericht zijn op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, die naar verwachting de rente vandaag wel verhoogt met 25 basispunten. "Dat besluit lijkt al wel in de koers van de euro te zijn verwerkt, maar als voorzitter Christine Lagarde in het commentaar vanmiddag voor een scherpe bewoording kiest, sluiten wij een verdere stijging van de euro niet uit", aldus de handelaar van Ebury donderdag.

De Franse inflatie bleek in mei ook in een tweede meting op jaarbasis flink te zijn gedaald, terwijl de consumentenprijzen op maandbasis ook omlaag kwamen, in dit geval met 0,1 procent.

De eurozone exporteerde in april minder, maar de import daalde nog harder.

In de VS is de agenda redelijk gevuld vandaag met onder meer de detailhandelsverkopen over mei, de Empire State-index over juni en de Philadelphia Fed-index. Ook staan de wekelijkse steunaanvragen op de rol.

Voor de detailhandelsverkopen wordt op maandbasis een daling met 0,2 procent verwacht tegen een plus van 0,4 procent een maand eerder. Voor de steunaanvragen ligt de prognose op 245.000 tegen 261.000 een week eerder.

De euro noteerde donderdag 0,1 procent lager op 1,0825 dollar. De Europese munt noteerde nog geen 0,1 procent hoger op 0,8559 Britse pond. Het Britse pond noteerde vlak op 1,2662 dollar.

