Damrak blijft dichtbij huis in aanloop naar rentebesluit ECB

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen noteerden donderdag richting het einde van de ochtendhandel verdeeld, met een kleine plus voor de AEX-index, na het rentebesluit van de Fed woensdagavond. De AEX index steeg 0,2 procent tot 772,75 punten. De AMX daalde 0,3 procent en de AscX steeg 0,3 procent.

Beleggers zijn voorzichtig in aanloop naar het rentebesluit van de ECB donderdag. De ECB publiceert haar besluit om kwart over twee donderdagmiddag, gevolgd door een persconferentie.

De Fed liet de rente op woensdag ongewijzigd maar, voorzitter Jerome Powell zei dat er later dit jaar waarschijnlijk nog meer verhogingen nodig zijn. De prognoses van Fed-bestuurders wijzen op nog twee renteverhogingen dit jaar. "Dat is opvallend en lijkt bovendien breed gedragen", zei analist Philip Marey van Rabobank.

"De voorspelling van nog twee renteverhogingen op dit moment is ambitieus, en de marktreactie is tot nu toe dat men er nog niet echt in gelooft", zei FHN Financial.

Wall Street daalde aanvankelijk op de agressieve economische prognoses die de Fed hanteerde bij de toelichting op het rentebesluit, maar de verliezen werden aan het einde van de handelsdag weer weggewerkt. De S&P500-index sloot 0,1 procent hoger.

Economisch nieuws kwam vanochtend uit China, dat een belangrijke rente heeft verlaagd, in het kader van een monetaire stimulering waarvoor de afgelopen dagen al verschillende tarieven werden aangepast.



In Frankrijk werd de daling van de inflatie tot 5,1 procent in mei bevestigd.

De olieprijs bewoog weinig. Een juli-future WTI-olie stond 0,1 procent hoger op 68,34 dollar en Brent-olie steeg 0,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0835. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0823 op de borden.

Stijgers en dalers

Internetinvesteerder Prosus was in de AEX de sterkste stijger, met 1,6 procent, gevolgd door betaalbedrijf Adyen met 1,3 procent.

Staalbedrijf ArcelorMittal was de sterkste daler met een min van 2 procent.

Aegon verloor 0,5 procent en ASR daalde 0,1 procent. Volgens ING is een afronding van de overname van Aegon Nederland door ASR nabij, nu mededingingswaakhond ACM geen bezwaren ziet. Na de afronding, die ING op 1 juli voorziet, is het de vraag of ASR Aegons bank Knab zal verkopen.

In de AMX was InPost een relatief sterke stijger met bijna 2 procent.

Vastgoednaam Eurocommercial Properties verloor juist 5 procent.

Bij de kleinere aandelen bleef Azerion stijgen. Het aandeel stond 6 procent hoger, nadat het bedrijf woensdag een samenwerking aankondigde met Moonlander.ai voor toepassing van hun technologie in het maken van games. Woensdag steeg het aandeel ook al sterk, omdat verwacht wordt dat het kan profiteren van de AI-hype.

PostNL won 5,5 procent, na een koopadvies van ING. Volgens de analisten is een diepe recessie inmiddels ingeprijsd.

Een sterke daler was CM.com met een verlies van 3,3 procent.