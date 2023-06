ING zet PostNL op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het advies voor PostNL verhoogd van Houden naar Kopen, terwijl het koersdoel van 1,50 naar 2,00 euro ging, op basis van hogere winstverwachtingen en de waardering van het aandeel. Dat meldde de bank donderdag in een rapport. Na de sterker dan verwachte resultaten over het eerste kwartaal en de geruststellende trends voor maart, april en mei en positieve verwachtingen voor juni, is ING geruster over de vooruitzichten voor het hele jaar. Analist Marc Zwartsenburg denkt dat de markt geen rekening houdt met structurele groei in e-commerce en dat is volgens ING te somber. De bank erkent dat het macro-economische beeld zeer onzeker blijft, maar de aandelenkoers zou al een diepe recessie inprijzen, kijkend naar verschillende scenario's voor de pakkettenvolumes in 2023 en 2024. ING denkt dat zelfs in een recessie het dividend veilig is. Het aandeel wordt nu verhandeld tegen 3,9 keer het EBITDA-resultaat van 2024, terwijl dit historisch 4,5 keer is. Daarmee staat de koers op een dieptepunt in de cyclus, terwijl het aandeel sterk is achtergebleven bij de sector. Het aandeel stond donderdag 4,7 procent hoger op 1,55 euro. Bron: ABM Financial News

