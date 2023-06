Siemens wil capaciteit flink opschroeven Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Siemens wil zijn productiecapaciteit dit jaar flink opvoeren om groeikansen in digitalisering en automatisering te benutten en investeert daarvoor krap 2,2 miljard euro. Dat maakte Siemens donderdag bekend. Het Duitse industriële conglomeraat kondigde donderdag aan 200 miljoen euro te investeren in zijn fabriek in Singapore, wat meer dan 400 banen oplevert. Ook zal er 140 miljoen worden gestoken in de uitbreiding van de digitale fabriek in Chengdu, wat nog eens 400 banen creëert. Siemens verwacht daarnaast 500 miljoen euro meer te spenderen aan onderzoek en ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en de metaverse in boekjaar 2023, ten opzichte van het voorgaande jaar. Ook investeert Siemens in het Chinese Shenzen, waar een digitaal onderzoeks- en ontwikkelingscentrum komt. "Siemens groeit aanzienlijk sterker dan de bredere markt", stelde CEO Roland Busch. "De investeringen onderschrijven onze strategie om de werkelijke en digitale werelden met elkaar te verbinden, en daarnaast te focussen op diversificatie en lokale productie. De groep zei ook extra investeringen in Europa en de Verenigde Staten in de planning te hebben. Bron: ABM Financial News

