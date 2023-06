Hennes & Mauritz ziet omzet stijgen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hennes & Mauritz heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de omzet zien aantrekken. Dit bleek donderdag uit omzetcijfers van het Zweedse modebedrijf. De omzet in het kwartaal dat liep tot en met 31 mei, steeg met 6 procent tot 57,6 miljard Zweedse kroon, omgerekend ongeveer 4,9 miljard euro. In lokale valuta gemeten bleef de omzet vlak. Op 29 juni verschijnen de halfjaarcijfers van de onderneming. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.