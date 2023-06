AEX start waarschijnlijk afwachtend in aanloop naar rentebesluit ECB

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting een vrij neutrale opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een nipt verlies van 0,1 procent.

Woensdag sloot de AEX nog een half procent hoger op 771,41 punten, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Amerikaanse inflatiecijfers dinsdag, waarin een vertraging zichtbaar was, zorgden voor een positief sentiment.

Conform de verwachting handhaafde de Amerikaanse centrale bank de rente woensdagavond op een bandbreedte van 5,00 tot 5,25 procent, terwijl Fed-voorzitter Jerome Powell in een toelichting op het besluit zei dat enkele verdere renteverhogingen dit jaar waarschijnlijk passend zullen zijn.

"De volledige effecten van de aanscherping van het monetair beleid [tot dusver] moeten nog worden gevoeld", zei hij. Daarnaast merkte hij op dat de inflatie sinds medio vorig jaar enigszins is gedaald en dat de economie tegenwind ondervindt door strengere kredietvoorwaarden.

De grootste verrassing zat hem in de dotplot: "Het is geen verrassing dat de Federal Reserve woensdagavond een pas op de plaats maakte, maar het is opvallend hoe agressief de Amerikaanse centrale bank is over meer renteverhogingen in het resterende deel van het jaar", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank.

De Fed-bestuurders zien de rente aan het einde van 2023 uitkomen op een mediaan van 5,6 procent, wat een opwaartse bijstelling is van de prognose in maart, toen nog op 5,1 procent werd gemikt. "Dit betekent dat de rente dit jaar nog twee keer wordt verhoogd. Dat is opvallend en lijkt bovendien breed gedragen", aldus Marey.

"De Fed schokte de markten woensdag niet door de rente te verhogen, maar omdat ze in haar taalgebruik en economische prognoses veel agressiever was dan verwacht", aldus analist Chris Zaccarelli van Independent Advisor Alliance.

Op Wall Street noteerde hoofdgraadmeter S&P 500 tot de bekendmaking fractioneel in het groen, om vervolgens ruim een procent prijs te geven. Opvallend genoeg werden de verliezen in het laatste handelsuur weer weggewerkt en de index sloot zelfs nipt hoger.

De Dow verloor daarnaast 0,7 procent, terwijl techbeurs Nasdaq 0,4 procent klom.

Marktanalisten wijzen erop dat veel grote beleggers, zoals hedgefondsen, vanwege de verkrappingscyclus van de Fed onderbelegd in aandelen zijn, hetgeen tot koopdruk kan leiden.

Tesla brak woensdag een rally van maar liefst 13 handelsdagen af. In die periode steeg het aandeel van de producent van elektrische auto’s meer dan 40 procent, waarmee de toegenomen risicobereidheid van beleggers de afgelopen weken kan worden onderstreept. Het aandeel verloor woensdag 0,7 procent.

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend overwegend in het groen, maar de uitslagen blijven beperkt. Alleen de KOSPI index in Seoel verliest enkele tienden van een procent.

De Chinese centrale bank verlaagde vannacht een belangrijke rente, na eerder deze week al verschillende andere tarieven te hebben aangepast. De zogeheten medium-term lending facility loans voor financiële instellingen werd verlaagd van 2,75 naar 2,65 procent.

De juli-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag in New York 1,7 procent lager op 68,27 dollar. Vanochtend daalt de future met enkele tienden van een procent verder.

Vanmiddag is het de beurt aan de Europese Centrale Bank en beleggers rekenen eensgezind op een verhoging met 25 basispunten naar 3,50 procent. De woorden van voorzitter Christine Lagarde zullen op een goudschaaltje gelegd worden, want er is geen consensus over het verdere verloop van de verkrappingscyslus.

Naast het rentebesluit van de ECB is er ook aandacht voor de Amerikaanse detailhandelsverkopen in mei, de Philadelphia Fed index en de wekelijkse steunaanvragen in de VS.

Bedrijfsnieuws

Philips gaat tot 7,1 miljoen aandelen inkopen om bonusregelingen voor personeel te dekken. Bij de huidige koers vertegenwoordigen deze aandelen een waarde van in totaal 136 miljoen euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag 0,1 procent tot 4.372,53 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 33.979,33 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 13.626,48 punten.