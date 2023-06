Europese beurzen openen naar verwachting licht lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een licht lagere opening tegemoet, na het rentebesluit van de Federal Reserve van gisterenavond en in aanloop naar het besluit van de Europese Centrale Bank vanmiddag.

IG voorziet een openingsverlies van 25 punten voor de Duitse DAX, een min van 22 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 21 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag, in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Fed, hoger gesloten.

De winsten bleven bescheiden, in aanloop naar het rentebesluit van de Fed. Beleggers ramen de kans dat de Fed de rentetarieven ongewijzigd laat inmiddels op 98 procent.

"De markt prijst momenteel nog maar één renteverhoging in juli in, dus elke indicatie dat dit er meer, of minder, zullen zijn, kan tot een grote reactie leiden", waarschuwde Deutsche Bank.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de industriële productie in de eurozone in april op maandbasis is gestegen met 1,0 procent. Op jaarbasis steeg de productie met 0,2 procent.



De Britse industrie produceerde in april 0,3 procent minder dan in maart en de export steeg in in april op maandbasis met 3,4 procent, terwijl de import met 1,4 procent daalde.

Bedrijfsnieuws

Shell gaat aandeelhouders beter belonen, terwijl de energiereus op de kosten let en minder zal investeren. De klimaatambities werden vandaag herhaald. Het aandeel steeg 0,7 procent.

Colruyt heeft in de tweede helft van het boekjaar 2022-2023 de winst minder sterk zien dalen dan in de eerste zes maanden. Voor dit jaar gaat Colruyt uit van een stijging van het bedrijfs- en nettoresultaat "in belangrijke mate". Tot slot meldde Colruyt dinsdagavond dat Jef Colruyt het dagelijkse bestuur overdraagt aan Stefan Goethaert. De koers van het aandeel Colruyt steeg circa 10,0 procent.

Casino Guichard-Perrachon, heeft een voorstel ontvangen van een groep Franse ondernemers voor een kapitaalinjectie van maximaal 1,1 miljard euro. Het aandeel noteerde bijna 23,0 procent hoger.

In Parijs ging Renault aan kop met een winst van 4,1 procent, Kering steeg 1,8 procent, terwijl Alstom 1,7 procent daalde.

In Frankfurt won Zalando 4,6 procent, Daimler Truck steeg 1,8 procent en Infineon Technologies noteerde 1,2 procent hoger. MTU Aero Engines daalde 1,2 procent.

Euro STOXX 50 4.375,98 (+0,7%)

STOXX Europe 600 464,94 (+0,4%)

DAX 16.310,79 (+0,5%)

CAC 40 7.328,53 (+0,5%)

FTSE 100 7.602,74 (+0,1%)

SMI 11.278,30 (-0,4%)

AEX 771,41 (+0,5%)

BEL 20 3.665,87 (+0,4%)

FTSE MIB 27.809,09 (+0,9%)

IBEX 35 9.432,80 (+1,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag vlak, na woensdag fractioneel hoger te zijn gesloten, nadat de Fed de rente ongewijzigd liet, maar aangaf de rente waarschijnlijk dit jaar nog wel twee keer te gaan verhogen.

Het zwaartepunten van de handelsdag lag woensdag bij het rentebesluit van de Federal Reserve.

Conform de verwachting handhaafde de Amerikaanse centrale bank de rente op een bandbreedte van 5,00 tot 5,25 procent, terwijl Fed-voorzitter Jerome Powell in een toelichting op het besluit zei dat enkele verdere renteverhogingen dit jaar waarschijnlijk passend zullen zijn. "De volledige effecten van de aanscherping van het monetair beleid [tot dusver] moet nog worden gevoeld", zei hij.

Daarnaast merkte hij op dat de inflatie sinds medio vorig jaar enigszins is gedaald en dat de economie tegenwind ondervindt door strengere kredietvoorwaarden. "We zullen doorgaan met het nemen van beslissingen van vergadering tot vergadering", zei Powell.

De grootste verrassing zat in de dotplot: "Het is geen verrassing dat de Federal Reserve vanavond een pas op de plaats maakte, maar het is opvallend hoe agressief de Amerikaanse centrale bank is over meer renteverhogingen in het resterende deel van het jaar", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank.

De Fed-bestuurders zien de rente aan het einde van 2023 uitkomen op een mediaan van 5,6 procent, wat een opwaartse bijstelling is van de prognose in maart, toen nog op 5,1 procent werd gemikt. "Dit betekent dat de rente dit jaar nog twee keer wordt verhoogd. Dat is opvallend en lijkt bovendien breed gedragen", aldus Marey.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 7,2 procent. De marktindex steeg van 194,7 naar 208,8.

De Amerikaanse producentenprijzen zijn in mei op maandbasis gedaald met 0,3 procent. Op jaarbasis was sprake van een stijging met 1,1 procent.

De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,7 procent, ofwel 1,15 dollar, lager op 68,27 dollar op de New York Mercantile Exchange. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een zevental publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de detailhandelsverkopen, de Empire State index, de importprijzen, de Philadelphia Fed-index en de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door de industriële productie en de bedrijfsvoorraden later op de dag.

Bedrijfsnieuws

De Europese Commissie heeft Google woensdag op de hoogte gebracht dat het bedrijf wordt verdacht van het overtreden van de mededingingsregels.

De Commissie verdenkt Google ervan dat het sinds ten minste 2014 in de markt voor online advertenties zichzelf bevoordeelde en concurrenten tekort heeft gedaan.

Mocht de Commissie tot de conclusie komen dat Google inderdaad onrechtmatig heeft gehandeld, dan zou Brussel Google kunnen verplichten een deel van haar diensten af te stoten. Google zou bijvoorbeeld zijn verkooptools, DFP en AdX, kunnen afstoten, zei eurocommissaris Vestager. Daarmee zou een einde gemaakt kunnen worden aan de belangenverstrengeling.

Het aandeel Alphabet daalde 0,5 procent.

Advanced Micro Devices won 1,9 procent, nadat Reuters meldde dat Amazon.com de nieuwste AI-chip overweegt voor zijn AWS-cloud computing-activiteiten.

AI-chipleider Nvidia steeg woensdag 3,7 procent. Het aandeel is tot dusver dit jaar met meer dan 180 procent gestegen.

Oracle steeg aanvankelijk sterk na kwartaalcijfers maandag nabeurs, maar de cloudspecialist zag de koerswinst dinsdag teruglopen en sloot uiteindelijk maar 0,2 procent hoger. Woensdag won het aandeel 4,4 procent.

S&P 500 index 4.372,53 (+0,1%)

Dow Jones index 33.979,33 (-0,7%)

Nasdaq Composite 13.626,48 (+0,4%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag hoger.

Nikkei 225 33.666,02 (+0,5%)

Shanghai Composite 3.231,78 (+0,1%)

Hang Seng 19.569,31 (+0,8%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0812. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0823 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0850 op de borden.

USD/JPY Yen 141,25

EUR/USD Euro 1,0812

EUR/JPY Yen 152,73

MACRO-AGENDA:

04:00 Industriële productie - Mei (Chi)

04:00 Detailhandelsverkopen - Mei (Chi)

06:30 Werkloosheid - Mei (NL)

08:45 Inflatie - Mei (Fra)

11:00 Handelsbalans - April (eur)

14:15 Europese Centrale Bank - Rentebesluit (eur)

14:30 Detailhandelsverkopen - Mei (VS)

14:30 Empire State index - Juni (VS)

14:30 Importprijzen - Mei (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - Juni (VS)

14:45 Europese Centrale Bank - Toelichting Lagarde (eur)

15:15 Industriële productie - Mei (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - April (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Kroger - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Adobe - Cijfers tweede kwartaal (VS)