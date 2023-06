Iets meer werklozen in Nederland

(ABM FN-Dow Jones) De werkloosheid in Nederland is in mei licht opgelopen. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het aantal werklozen lag in mei op 353.000, tegen 343.000 in april. Daarmee liep de werkloosheid weer op van 3,4 in april naar 3,5 procent afgelopen maand.

Over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen licht af met gemiddeld 1.000 per maand. Het aantal werkenden steeg in dezelfde periode met gemiddeld 9.000 per maand naar 9,7 miljoen.

UWV registreerde eind mei 151.000 lopende WW-uitkeringen.