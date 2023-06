Wall Street fractioneel hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag fractioneel hoger gesloten, nadat de Fed de rente ongewijzigd liet, maar aangaf de rente waarschijnlijk dit jaar nog wel twee keer te gaan verhogen.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,1 procent tot 4.372,53 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 33.979,33 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 13.626,48 punten.

Het zwaartepunten van de handelsdag lag woensdag bij het rentebesluit van de Federal Reserve.

Conform de verwachting handhaafde de Amerikaanse centrale bank de rente op een bandbreedte van 5,00 tot 5,25 procent, terwijl Fed-voorzitter Jerome Powell in een toelichting op het besluit zei dat enkele verdere renteverhogingen dit jaar waarschijnlijk passend zullen zijn. "De volledige effecten van de aanscherping van het monetair beleid [tot dusver] moet nog worden gevoeld", zei hij.

Daarnaast merkte hij op dat de inflatie sinds medio vorig jaar enigszins is gedaald en dat de economie tegenwind ondervindt door strengere kredietvoorwaarden. "We zullen doorgaan met het nemen van beslissingen van vergadering tot vergadering", zei Powell.

De grootste verrassing zat'm in de dotplot: "Het is geen verrassing dat de Federal Reserve vanavond een pas op de plaats maakte, maar het is opvallend hoe agressief de Amerikaanse centrale bank is over meer renteverhogingen in het resterende deel van het jaar", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank.

De Fed-bestuurders zien de rente aan het einde van 2023 uitkomen op een mediaan van 5,6 procent, wat een opwaartse bijstelling is van de prognose in maart, toen nog op 5,1 procent werd gemikt. "Dit betekent dat de rente dit jaar nog twee keer wordt verhoogd. Dat is opvallend en lijkt bovendien breed gedragen", aldus Marey.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 7,2 procent. De marktindex steeg van 194,7 naar 208,8.

De Amerikaanse producentenprijzen zijn in mei op maandbasis gedaald met 0,3 procent. Op jaarbasis was sprake van een stijging met 1,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0823. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0842 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0793 op de borden.

De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,7 procent, ofwel 1,15 dollar, lager op 68,27 dollar op de New York Mercantile Exchange. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een zevental publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de detailhandelsverkopen, de Empire State index, de importprijzen, de Philadelphia Fed-index en de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door de industriële productie en de bedrijfsvoorraden later op de dag.

Bedrijfsnieuws

De Europese Commissie heeft Google woensdag op de hoogte gebracht dat het bedrijf wordt verdacht van het overtreden van de mededingingsregels.

De Commissie verdenkt Google ervan dat het sinds ten minste 2014 in de markt voor online advertenties zichzelf bevoordeelde en concurrenten tekort heeft gedaan.

Mocht de Commissie tot de conclusie komen dat Google inderdaad onrechtmatig heeft gehandeld, dan zou Brussel Google kunnen verplichten een deel van haar diensten af te stoten. Google zou bijvoorbeeld zijn verkooptools, DFP en AdX, kunnen afstoten, zei eurocommissaris Vestager. Daarmee zou een einde gemaakt kunnen worden aan de belangenverstrengeling.

Het aandeel Alphabet daalde 0,5 procent.

Advanced Micro Devices won 1,9 procent, nadat Reuters meldde dat Amazon.com de nieuwste AI-chip overweegt voor zijn AWS-cloud computing-activiteiten.

AI-chipleider Nvidia steeg woensdag 3,7 procent. Het aandeel is tot dusver dit jaar met meer dan 180 procent gestegen.

Oracle steeg aanvankelijk sterk na kwartaalcijfers maandag nabeurs, maar de cloudspecialist zag de koerswinst dinsdag teruglopen en sloot uiteindelijk maar 0,2 procent hoger. Woensdag won het aandeel 4,4 procent.