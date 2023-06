Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten, na dinsdag nog 3,4 procent hoger gesloten te zijn, nadat Brent maandag op zijn laagste niveau sinds december 2021 sloot en WTI onder de drempel van 70 dollar per vat zakte. Het in Parijs gevestigde EIA verhoogde woensdag zijn aanbodprognoses voor 2023 met 200.000 vaten per dag tot 101,3 miljoen vaten per dag en zei dat het een verdere groei van het aanbod verwacht met 1 miljoen vaten per dag in 2024. Toch wordt verwacht dat het aanbod in ieder geval op korte termijn moeite zal hebben om gelijke tred te houden met de vraag, verwacht het IEA, een situatie waarbij de markt sterk zal verkrappen de de prijzen zouden kunnen stijgen. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 9 juni zijn gestegen met 7,9 miljoen vaten tot 467,1 miljoen vaten. De benzinevoorraden namen toe met 2,1 miljoen vaten tot 220,9 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel stegen met 2,1 miljoen vaten tot 113,9 miljoen vaten. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen daalde van 95,8 naar 93,7 procent. Het American Petroleum Institute zei dinsdag laat dat de Amerikaanse voorraden ruwe olie vorige week zijn gestegen met 1 miljoen vaten, terwijl de benzinevoorraden toenamen met 2,1 miljoen vaten en de distillaten stegen met 1,4 miljoen vaten. De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,7 procent, ofwel 1,15 dollar, lager op 68,27 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

