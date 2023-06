Update2: Fed laat rente ongewijzigd

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve heeft de belangrijkste rente conform verwachting ongewijzigd gelaten. Dit bleek woensdagavond uit het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank.

De federal funds rate werd gehandhaafd op een bandbreedte van 5,00 tot 5,25 procent, het hoogste niveau in 16 jaar.

Het besluit werd unaniem genomen.

Fed-bestuurder Jerome Powell zei in een toelichting op het besluit wel dat enkele verdere renteverhogingen dit jaar waarschijnlijk passend zullen zijn. "De volledige effecten van de aanscherping van het monetair beleid [tot dusver] moet nog worden gevoeld", zei hij.

Daarnaast merkte hij op dat de inflatie sinds medio vorig jaar enigszins is gedaald en dat de economie tegenwind ondervindt door strengere kredietvoorwaarden. "We zullen doorgaan met het nemen van beslissingen van vergadering tot vergadering", zei Powell.

Half juni, eind juli, eind september en begin november 2022 verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente steeds met 75 basispunten. In december volgde een verhoging met 50 basispunten, gevolgd door een verhoging met 25 basispunten begin februari, eind maart en begin mei.

De Fed verlaagde eerder de rente tot bijna nul procent en begon met het opkopen van obligaties in 2020 om de Amerikaanse economie te steunen tijdens de coronacrisis, die leidde tot een diepe, maar korte recessie. De centrale bankiers kwamen toen overeen om de rente rond het nulpunt te houden totdat de inflatie net boven de 2 procent zou komen en de arbeidsmarkt richting volledige werkgelegenheid zou terugkeren. De Fed zei eind januari 2022 al dat aan al deze voorwaarden is voldaan.

De Fed-bestuurders zien de rente aan het einde van 2023 uitkomen op een mediaan van 5,6 procent, wat een opwaartse bijstelling is van de prognose in maart, toen nog op 5,1 procent werd gemikt.

"Dit betekent dat de rente dit jaar nog twee keer wordt verhoogd. Dat is opvallend en lijkt bovendien breed gedragen", zei analist Philip Marey van Rabobank in een eerste reactie tegen ABM Financial News.

Ook de prognose voor 2024 werd opwaarts bijgesteld ten opzichte van maart, van 4,3 procent naar 4,6 procent. Voor 2025 werd de prognose van maart opwaarts bijgesteld van 3,1 procent naar 3,4 procent.

Voor de langere termijn wordt de federal funds rate geraamd op 2,5 procent, wat gelijk is aan de prognose in maart.

De CME FedWatch Tool laat een kans van 71 procent zien op een nieuwe verhoging van 25 basispunten in juli.

Inflatie

De inflatie wordt voor dit jaar geraamd op 3,2 procent, wat een neerwaartse bijstelling is ten opzichte van de raming in maart. Toen werd nog uitgegaan van een prijsstijging van 3,3 procent.

De raming voor 2024 bleef onveranderd op 2,5 procent en voor 2025 werd die gehandhaafd op 2,1 procent.

Voor de langere termijn wordt de inflatie geraamd op 2,0 procent, wat gelijk is aan de raming in maart en in lijn met de doelstelling van de Amerikaanse centrale bank.

De hardnekkige kerninflatie in 2023 is volgens Marey de reden dat de rente dit jaar niet [zoals verwacht] één keer, maar twee keer zal worden verhoogd. Waar in maart nog werd uitgegaan van een kerninflatie in 2023 van 3,6 procent, voorzien de beleidsmakers nu een niveau van 3,9 procent. "Dat vertaalt zich in een hogere beleidsrente", aldus de analist van Rabobank.

De Amerikaanse economie groeit dit jaar volgens de Fed met 1,0 procent. En dat is een opwaartse bijstelling van de 0,4 procent die in maart werd voorzien.

Volgend jaar bedraagt de groei naar verwachting 1,1 procent en in 2025 1,8 procent. Die ramingen lagen in maart nog op respectievelijk 1,2 en 1,9 procent.

De euro/dollar handelt woensdagavond op 1,0816.

Update: om extra informatie toe te voegen.