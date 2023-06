Beursblik: opvallend agressieve dotplot Fed

(ABM FN-Dow Jones) Het is geen verrassing dat Federal Reserve vanavond een pas op de plaats maakt, maar het is opvallend hoe agressief de Amerikaanse centrale bank is over meer renteverhogingen in het resterende deel van het jaar. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank in een eerste reactie tegen ABM Financial News.

De Fed-bestuurders zien de rente aan het einde van 2023 uitkomen op een mediaan van 5,6 procent, wat een opwaartse bijstelling is van de prognose in maart, toen nog op 5,1 procent werd gemikt. "Dit betekent dat de rente dit jaar nog twee keer wordt verhoogd. Dat is opvallend en lijkt bovendien breed gedragen", aldus Marey.

Die twee verhogingen zijn volgens Marey het resultaat van de hardnekkig hoge kerninflatie in 2023. Waar in maart nog werd uitgegaan van een kerninflatie in 2023 van 3,6 procent, voorzien de beleidsmakers nu een niveau van 3,9 procent. "Dat vertaalt zich in een hogere beleidsrente", aldus de analist van Rabobank.